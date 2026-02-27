Газета
Этот ЦИК абсолютно понятен

В какой обстановке комиссия готовится к выборам
Олег Захаров , политический юрист

В начале каждого года в Думу вносятся поправки в избирательное законодательство, чтобы к концу весны они вступили в силу и применялись к сентябрьскому единому дню голосования. В этом году одновременно с обновлением законов о выборах идет и ротация Центризбиркома (ЦИК). 10 из 15 его членов, делегируемые Советом Федерации (СФ) и Госдумой, уже почти определены.

Президентскую пятерку обнародуют последней. Одна кандидатура в ней уже абсолютно понятна – это нынешний руководитель ЦИК Элла Памфилова.

