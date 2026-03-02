Грязно-белая повестка

Но последние снежные заряды ведь не просто портили настроение автомобилистам, когда они газовали и шли рискованным юзом в снежной каше на выезде из двора или искали свое парковочное место, перекрытое теперь четырехметровым сугробом, который за день сгреб муниципальный трактор. Многие пенсионеры, например, столкнулись с экзистенциальной невозможностью выйти из дома: бабушка выходит из подъезда и понимает, что одолеть 300 м до ближайшего магазина ей не под силу. В мире сплошной круглосуточной доставки со стоически всепогодными курьерами все это несмертельные, временные неудобства. Но растущая частота и интенсивность их возникновения наглядно напоминают о вещах, которые в фокус общественного внимания особо не попадают, меркнут на фоне политических и военных новостей со всего мира и ежедневного экономического опыта сопоставления доходов с ценой потребительской корзины. А мир меняется, в том числе климатически. Он уже другой, чем был неделю назад, и никогда не будет таким, как прежде, в том числе поэтому не стоит слишком полагаться на кажущиеся аналогии из прошлого при анализе очередного военного кризиса, который вроде как две капли воды похож на дюжину предыдущих. Похож, да не похож: мир не забудет подбросить новых деталей, хоть бы это была и такая кажущаяся безделица, как высота сугробов в Москве, количество дождей в Испании или средние температуры лета в Индии.