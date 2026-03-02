Газета
Главная / Мнения /

В режиме замедления

Как провели месяц депутаты Государственной думы
Павел Склянчук , руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства

В феврале Дума провела шесть из девяти запланированных заседаний. Обычно депутаты оптимизируют свое рабочее время за счет отмены собраний по четвергам, но в этом месяце был аннулирован по понятным причинам вторничный общий сбор – 24 февраля. Зато на следующий день, 25 февраля, заседание на Охотном Ряду ознаменовалось последним в этом созыве отчетом председателя правительства. Он был в этом году хоть ранним (обычно правительство отчитывается в период с марта по июнь), но прошел без спешки.

Премьер Михаил Мишустин на протяжении двух предыдущих недель проводил встречи с пятью парламентскими фракциями: начал с «Единой России», а закончил «Новыми людьми». Уже на этапе консультаций было заметно, что все партии симпатизируют нынешнему кабинету министров. Ведь в мае 2024 г. они дружно, в соответствии с конституционным порядком, за всех них проголосовали. Чем в какой-то степени обрекли себя на солидарную ответственность за происходящее в стране.

