Путешествие из Москвы в Магас

Путешествие из Москвы в МагасВ Ингушетии занялись цифровым развитием
Столица Ингушетии Магас – совсем молодой город с населением около 19 000 человек. Когда слышишь про бесплатную школу для айтишников в населенном пункте такого масштаба, автоматически представляешь себе скромный класс с новыми компьютерами и амбициозным названием.
Академия цифрового развития не оправдала стереотипных ожиданий. Стекло, свет, опенспейс, интерьер типичной IT-корпорации с легкими отсылками к Гарри Поттеру – это влияние сберовской «Школы 21», филиал которой работает внутри академии. Обучение в школе построено по системе peer-to-peer: взрослые учатся друг у друга, без привычной иерархии преподавателей. Здесь же работает бизнес-акселератор, который инвестирует деньги основателя академии – основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева – не только в IT, но и в традиционный бизнес. «Московский уровень», – подумала я. А потом стало неловко: почему мы все еще измеряем регионы Москвой? Похоже на офис на «Белорусской» – значит, уровень.
Руководитель проектов академии Дали Ахриева до возвращения в Ингушетию руководила направлением employer brand в Changellenge, делала проекты для Unilever, «Сбера», МТС, «Норникеля» и других компаний. В ее опыте – крупные IT-ивенты федерального масштаба. Но она вернулась – потому что захотелось, а не потому что пришлось.
Российская IT-карта долго была централизованной. Все крупные компании, проекты, фонды, комьюнити находятся в Москве и частично в Петербурге. Регионы выступали либо поставщиками кадров, либо рынком сбыта. Обратное движение – из центра «домой» – воспринималось как личная история, а не как экономически обоснованное решение.
Но IT на глазах меняет эту географию. Если в регионе есть площадка, где можно учиться, запускать проекты, привлекать инвестиции, а затем продавать продукт по всему миру, то выбор «остаться» больше не является поражением.
Не знаю, сколько проектов из этого акселератора станут заметны на федеральном уровне. Не знаю, сколько выпускников «Школы 21» останутся в Ингушетии. Но если в Магасе есть пространство «московского уровня» – значит, карта чуть сложнее, чем мы привыкли думать.