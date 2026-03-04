Путешествие из Москвы в Магас

Академия цифрового развития не оправдала стереотипных ожиданий. Стекло, свет, опенспейс, интерьер типичной IT-корпорации с легкими отсылками к Гарри Поттеру – это влияние сберовской «Школы 21», филиал которой работает внутри академии. Обучение в школе построено по системе peer-to-peer: взрослые учатся друг у друга, без привычной иерархии преподавателей. Здесь же работает бизнес-акселератор, который инвестирует деньги основателя академии – основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева – не только в IT, но и в традиционный бизнес. «Московский уровень», – подумала я. А потом стало неловко: почему мы все еще измеряем регионы Москвой? Похоже на офис на «Белорусской» – значит, уровень.