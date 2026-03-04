От исторического наследия к мировым проблемам

От исторического наследия к мировым проблемамК столетию саудовско-российских отношений
Отношения между Саудовской Аравией и Россией отмечают свое столетие – период с 1926 по 2026 г. Они прошли длительный исторический путь, полный значимых событий, которые следует считать совместным историческим наследием и рассматривать как образец международных отношений. Эти отношения далеко не всегда были гармоничными – имели место глубокие противоречия в области идеологии, политики и даже экономики. Обращение к событиям совместной истории дает в руки важные инструменты понимания и политического анализа, позволяющие правильно понять настоящее и заглянуть в будущее.
Как отмечают историки, СССР был первым государством, признавшим новое образование на Аравийском полуострове. Так оно и было, но это только часть истины. Действительно, 16 февраля 1926 г. Михаил Калинин направил ноту о признании короля Абдельазиза королем Хиджаза, Неджда и присоединенных областей. Но при этом многие исследователи, аналитики и политические комментаторы упускают из виду, что именно СССР первым поднял уровень дипломатического представительства: от дипломатической миссии, подобно миссиям европейских стран, до полномочного посольства – и назначил Назира Тюрякулова чрезвычайным и полномочным послом.
В 1926 г. Иосиф Сталин дал согласие на участие восьми крупных мусульманских ученых из СССР во главе с муфтием Ризаутдином Фахрутдиновым в первой исламской конференции, которую созвал в период хаджа король Абдельазиз. Советская делегация оказала саудовскому монарху и принятым на конференции решениям всемерную поддержку, что положительно повлияло на позицию делегаций из других мусульманских стран. Можно отметить и многие другие дружественные жесты советской дипломатии в поддержку молодого государства, которому противостояли серьезные вызовы, в частности со стороны Великобритании.
При этом мы видим, что исследователи делают акцент на факте замораживания отношений между Саудовской Аравией и СССР в конце 1938 г., когда Советский Союз отозвал всех сотрудников посольства, и упускают из внимания, что период замораживания длиною в 53 года, с 1938 по 1990 г., не был состоянием полного разрыва двусторонних контактов. Стороны периодически взаимодействовали, и это оказывало существенное влияние на те или иные стороны международной политики. Так, в 1955 и 1959 гг. король Сауд встречался с послами СССР в Индии и Ливане; в 1962 г. он же направил в СССР официальную делегацию во главе с принцем Фахдом бен Фейсалом Аль-Фарханом. Этот визит продолжался 23 дня и охватил Москву, Баку и Ташкент, где состоялись серьезные переговоры. В мае 1974 г. король Фейсал принял директора Института востоковедения СССР Бабаджана Гафурова и востоковеда Саида Кямилева. В период между 1982 и 1990 г. принц Сауд Аль-Фейсал совершал челночные поездки в Москву, где, в частности, обсуждал с советским лидером Михаилом Горбачевым важные политические темы, такие как палестинский вопрос и вторжение Ирака в Кувейт.
Вековая история саудовско-российских отношений содержит много фактов и событий, которые заслуживают внимательного изучения и анализа. При рассмотрении этих событий следует выделить две основные области, а именно религию и экономику. Это две сферы, в которых отразились как противоречия, так и совпадения, характерные для отношений двух стран.
Тема религии сыграла свою роль в политическом противостоянии двух стран. Королевство Саудовская Аравия (КСА) – лидер мусульманского мира, его характеризуют как «государство единобожия»; СССР выступал с позиций атеизма. Советские авторы придерживались отрицательного тона в отношении Саудовской Аравии, а в Королевстве велась информационно-пропагандистская кампания против советского проекта. Идеологическое противостояние отразилось на внешнеполитических позициях обеих стран по отношению друг к другу: Саудовская Аравия подняла знамя противодействия советскому влиянию в странах исламского мира. Ситуация обострилась в 1979 г. после ввода советских войск в Афганистан.
Область экономики в не меньшей мере испытывала воздействие существовавшего противостояния. Политика Саудовской Аравии на нефтяном рынке была весьма далека от интересов СССР, аналитики которого характеризовали ее как «враждебную», проводимую в интересах стран Запада во главе с Соединенными Штатами Америки – стратегическим партнером Королевства.
Отсутствие духовного контакта, усугубление экономических проблем, ускорившее развал СССР, – все это вело к отчуждению и разрыву связей, сопровождавшемуся эффектом домино, вплоть до наступления нового периода, когда на арену вышла Российская Федерация как наследница СССР. Характер предшествующего периода продолжал воздействовать на развитие отношений России с Саудовской Аравией: проблемы в сфере религии и сфере экономики по-прежнему негативно сказывались на попытках выстроить эти отношения по-новому. Имели место идейные разногласия, поскольку ислам в России, находившийся под глубоким воздействием суфизма, противостоял «идейному и религиозному росту ваххабизма», как тогда говорилось. Разногласия на почве веры сопровождались безуспешными попытками найти общие интересы в области экономики; предпринимавшиеся попытки в этом направлении наталкивались на отсутствие взаимопонимания, действенных политических связей, развитых логистических инструментов.
Достаточно указать на отсутствие общих механизмов банковских и финансовых услуг, а также прямого воздушного сообщения.
Таковы очевидные причины, негативно влиявшие на саудовско-российские отношения. Они были вполне конкретны, осязаемы и оказывали свое действие. Но наряду с ними имелись и другие, очень глубокие, но не лежащие вполне на поверхности. Среди наиболее важных отметим, во-первых, ориентацию на Запад, тесную связь политического и экономического сознания саудовского общества с западным миром, который отличен от русского мира даже в нынешнюю эпоху преобразований в России. Во-вторых, удовлетворенность саудовского общества возможностью пользоваться достижениями в области социального, культурного, военного строительства, полученными от Запада, – а значит, и отсутствие потребности искать альтернативу. В-третьих, связи в области науки и образования: саудовская молодежь уезжает учиться на Запад, прежде всего в США, таким образом упрочиваются каналы связи с западным миром и закрепляется отчуждение от русской действительности, хотя в ряде своих проявлений она кажется привлекательной.
Чтобы понять силу воздействия перечисленных факторов, следует иметь в виду, что они не только оказывали негативное влияние на развитие саудовско-российских отношений, но и были главной причиной сохранения высокого уровня отношений с западным миром, прежде всего с США, даже во время сильных потрясений и конфликтных ситуаций, таких как: информационная и политическая кампания против Саудовской Аравии в связи с событиями 11 сентября; американо-британская оккупация Ирака, свержение режима Саддама Хусейна, содействие укреплению Ирана в противовес Ираку; разжигание революционных событий «арабской весны», приведение в действие террористических элементов для подрыва стабильности на Ближнем Востоке; безоговорочная поддержка США израильской оккупации Палестины, противодействие выполнению резолюций ООН.
Такова общая картина развития саудовско-российских отношений на различных этапах истории. Здесь следует заметить, что в ней были эпизоды, когда руководящие круги начинали осознавать важность одной стороны для другой. Это нашло свое проявление, в частности, в позициях, которые занимали министр иностранных дел КСА принц Сауд Аль-Фейсал, а со стороны России – Евгений Примаков в бытность министром иностранных дел, а затем главой правительства. Они способствовали принятию важных решений на уровне высшего руководства, но эти решения не были воплощены в жизнь.
Указанные препятствия сохраняются и оказывают свое действие поныне. Трудно анализировать состояние отношений двух стран без ретроспективы событий и фактов; без ретроспективного рассмотрения невозможно правильно понять их нынешнее состояние, а также планировать направления их будущего развития. Полагаю, обе стороны пришли к осознанию общих интересов, убедились в существовании основы для взаимодействия по многим проблемам современной международной жизни.
Современный мир переживает родовые схватки перехода от однополярности к многополярности, от традиционного капиталистического уклада в экономике, где главенствуют западные финансовые институты, к новым формам экономической жизни, где Запад лишен былого влияния. Можно отметить установление совместного саудовско-российского подхода в области экономики, который активно проявляет себя в рамках ОПЕК+, где принимаемые решения отвечают интересам обеих сторон.
Для осознания сущности текущего этапа необходимо также обратиться к роли Соединенных Штатов Америки. Отметим, что ни Саудовская Аравия, ни Россия не поддались призывам и давлению со стороны Соединенных Штатов Америки в период президентства Байдена, и весь мир имел возможность убедиться, что решения ОПЕК+ обеспечивали стабильность мировой экономики и оберегали ее от воздействия финансового кризиса в США. В период президентства Трампа с его прагматизмом в экономической политике были предприняты более широкие шаги с участием и саудовской, и российской стороны. Эр-Рияд выступил с инициативой, которая обеспечила благоприятную площадку для российско-американского диалога. Мы можем с полным правом и со всей смелостью сказать, что саудовско-российское согласие сыграло свою роль в развитии российско-американских отношений по таким направлениям, как восстановление дипломатических контактов, определение контуров общих интересов России и США, шаги по урегулированию российско-украинского конфликта.
Сегодня, отмечая вековой юбилей становления отношений между Саудовской Аравией и Россией, необходимо определить практические задачи для их будущего развития. От глубокого наследия – к новым, многообещающим горизонтам, преодолевая трудности мировых кризисов и перемен. Чтобы совершить необходимые преобразования в политике и экономике, потребуется со всей неизбежностью завершить ломку основ существующего уклада. Мир страдает от углубляющегося экономического кризиса, о чем свидетельствуют показатели долговых обязательств западных государств; растет недоверие к традиционным финансовым институтам; многие государства отказываются от расчетов в долларах; подорвана руководящая роль международных организаций, вследствие чего обостряются международные кризисы и конфликты, сила возобладала над правом, рушится дисциплина; США отходят от исполнения своих международных обязательств. Все это позволяет сравнить текущее состояние мира с периодом между двумя мировыми войнами, периодом «разобщения наций», негативного противостояния интересов между странами западного мира и странами Юга.
Вернемся к положению о том, что области религии и экономики являлись главными для саудовско-российских отношений. Как ранее, исторически, так и на нынешнем этапе, а также и в будущем эти две области оказывали и будут оказывать решающее влияние.
В этой связи важно отметить, во-первых, влияние исламского фактора в России, которое прослеживается как в историческом плане, так и в демографическом. В самой России проживает более 30 млн мусульман, еще 65 млн – на территориях сопредельных стран. Этот факт побудил Россию к сближению с исламским миром, к разработке стратегии «Россия и исламский мир». Выработкой этой стратегии занимаются российские эксперты и политики, которые понимают ее важность, равно как и опасность отхода от нее. Россия смогла обеспечить прочные позиции на исламском направлении, преодолев последствия чеченского кризиса, и сделать это направление важным и действенным инструментом своей международной политики. При этом Россия не смогла бы добиться успеха в этом отношении без помощи и поддержки со стороны Саудовской Аравии – начиная от присоединения Российской Федерации к Организации исламского сотрудничества в качестве наблюдателя и вплоть до превращения ее в постоянного, полноценного и действенного участника.
Во-вторых, схожесть экономик России и Саудовской Аравии с точки зрения опоры на добычу энергетических ресурсов, нефти и газа, а также ценность опыта России в преодолении последствий западных санкций, укреплении экономической самостоятельности, расширении взаимодействия со странами Юга и других регионов, в том числе успешные шаги в рамках организации БРИКС и усилия по расширению ее масштабов, когда в 2023 г. географические рамки БРИКС разрослись за счет присоединения новых членов из стран Азии, Африки и Южной Америки и она объединила 40% мировых природных ресурсов и 45% населения планеты. Эти факты побудили Саудовскую Аравию к участию в практических мероприятиях и программах БРИКС, хотя Королевство формально не вступило в ее члены.
Таковы перипетии политики. Чтобы избежать кризисов, необходимо в области экономики проводить «оберегающий» курс, позволяющий избежать потрясений. Чтобы этого добиться, саудовская и российская стороны должны продолжать тесное сотрудничество в рамках ОПЕК+, а также взаимодействовать по линии мероприятий БРИКС, распространить сотрудничество на газовую отрасль, мировой рынок которой будет развиваться параллельно с рынком нефти и может даже превзойти его по значению.
В области нравственных и моральных норм следует преодолеть порожденную под эгидой Запада анархию в определении морально-нравственных принципов и критериев, вернуться к устоям традиционного общества, которых люди придерживались до становления неолиберальной идеологии. После раскрытия сути неолиберализма в отношении вопросов морали многие государства обратились к традиционным нравственным устоям, основанным на вере, признанных ценностях, природной нормальности.
Достигнутое взаимопонимание между Саудовской Аравией и Россией, нашедшее свое воплощение в отношениях личной симпатии и взаимного согласия между наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом и президентом Владимиром Владимировичем Путиным, возникло не на пустом месте, не под воздействием эмоций, вызванных историческими воспоминаниями. Это взаимопонимание основано на осознанном стремлении обеспечить национальные интересы, устранить проблемы и все, что мешает развитию. Данная позиция находит свое выражение в целом ряде конкретных шагов двух стран навстречу друг другу. Решение об отмене въездных виз – это не формальный акт со стороны России, но важный этап в отношениях, который, кстати, как и в других случаях, предшествовал аналогичному шагу со стороны Запада, «стратегического партнера» Королевства. Здесь история вновь повторяется: в 1926 г. Москва опередила западный мир в признании Саудовской Аравии, в 2026 г. Москва снова раньше западных стран отменила въездные визы для саудовских граждан – шаг, который предвещает многое.
Торжественно отмечая столетний юбилей двусторонних отношений и обращаясь к их истории, мы намечаем стратегический курс наших отношений на новое столетие вперед.