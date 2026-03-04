От исторического наследия к мировым проблемам

При этом мы видим, что исследователи делают акцент на факте замораживания отношений между Саудовской Аравией и СССР в конце 1938 г., когда Советский Союз отозвал всех сотрудников посольства, и упускают из внимания, что период замораживания длиною в 53 года, с 1938 по 1990 г., не был состоянием полного разрыва двусторонних контактов. Стороны периодически взаимодействовали, и это оказывало существенное влияние на те или иные стороны международной политики. Так, в 1955 и 1959 гг. король Сауд встречался с послами СССР в Индии и Ливане; в 1962 г. он же направил в СССР официальную делегацию во главе с принцем Фахдом бен Фейсалом Аль-Фарханом. Этот визит продолжался 23 дня и охватил Москву, Баку и Ташкент, где состоялись серьезные переговоры. В мае 1974 г. король Фейсал принял директора Института востоковедения СССР Бабаджана Гафурова и востоковеда Саида Кямилева. В период между 1982 и 1990 г. принц Сауд Аль-Фейсал совершал челночные поездки в Москву, где, в частности, обсуждал с советским лидером Михаилом Горбачевым важные политические темы, такие как палестинский вопрос и вторжение Ирака в Кувейт.