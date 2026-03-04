Предприниматели на платформе

Российский предприниматель – это человек с устойчивой психикой, высокой толерантностью к неопределенности и готовностью нести ответственность не только за себя, но и за десятки, а иногда и сотни других людей. К этому набору давно добавились гибкость и адаптивность – качества, без которых бизнес в последние годы просто не выживает. За последние 6–7 лет – срок по бизнес-меркам совсем небольшой – предприниматель прожил несколько жизней. Пандемия, изоляция, резкое падение спроса, обрыв привычных цепочек поставок, изменение внешнеполитической реальности, сложности с импортом сырья, материалов, оборудования. И вот, кажется, наступила относительно более спокойная полоса. Как предпринимателю расти в 2026 г. и дальше.