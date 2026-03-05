Газета
Мнения

Мерц против Макрона

Готова ли Европа разговаривать с Россией
Камран Гасанов , доктор политологии Университета Зальцбурга

Еще пару лет назад выступления в Старом Свете о диалоге с Россией казались маргинальными. Когда летом 2024 г. премьер Венгрии, пользуясь статусом страны – председателя ЕС, отправился в миротворческое турне в Киев и Москву, многие западные лидеры его осудили. Осенью того же года Виктор Орбан вместе с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером на конференции в Вене под названием «Мир в Европе» призвали признать поражение Украины и перестать бойкотировать диалог с Россией. Немецкие СМИ не прислушались и окрестили встречу «странным саммитом друзей Путина».

Сегодня обращения Орбана и Шредера выглядят как часть тренда. Почти все ведущие политики Евросоюза смирились с мыслью, что конфликт на Украине решить без диалога с Кремлем не удастся. Застрельщиком выступает Эмманюэль Макрон. Французский президент всегда старался казаться лидером Евросоюза. Когда Брюссель ужесточил курс, он тоже шел впереди остальных и призывал отправить на Украину миротворцев. Сейчас времена другие.

