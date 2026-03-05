Полярное счастье

Цифра, с которой трудно спорить: 63% жителей российской Арктики в целом довольны своей жизнью. Это практически идентично общероссийскому показателю: по данным ВЦИОМа, в апреле 2025 г. уровень удовлетворенности составлял 64%. Казалось бы, живи и радуйся, тем более что Север традиционно считается территорией дополнительных сложностей.