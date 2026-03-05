Спекуляция важнее ракет

Спекуляция важнее ракетКак война с Ираном влияет на газовый рынок
Цена на газ в Европе на фоне вооруженного конфликта США и Израиля с Ираном устойчиво превысила $700 за 1000 куб. м, а также все ожидания аналитиков. Сначала поводом для роста цены стали проблемы с судоходством в Ормузском проливе, через который на мировой рынок поставляется порядка 20% всех объемов сжиженного природного газа (СПГ). А после заявления катарской госкомпании QatarEnergy о приостановке производства СПГ из-за атак на ее производственные объекты котировки взлетели до максимума за три года, достигнув $790 за 1000 куб. м.
Причины для роста есть, и они объективны, но такого скачка отраслевые эксперты не ожидали. На второй день ракетных обстрелов по всему региону и фактической остановки движения в Ормузском проливе они допускали рост цены до $600–700 за 1000 куб. м лишь в случае сохранения эскалации на недели или месяцы.
Ранее в последние два года резкий рост котировок газа в Европе не могли вызвать никакие события – ни прекращение транзита российского газа через Украину в январе прошлого года, ни принятые Евросоюзом (ЕС) ограничения на поставки российского СПГ, ни падение запасов топлива в подземных хранилищах до многолетних минимумов на фоне холодов этой зимой. При этом все перечисленные события напрямую касаются европейского рынка.
В то же время Катар, обеспечивая примерно 20% мирового экспорта СПГ, не является ключевым поставщиком газа в Европу. Бо́льшая часть его объемов, так же как и объемов другого производителя СПГ в регионе – ОАЭ, поступает на рынки стран Азии. Да, стоимость газа в Европе напрямую коррелирует с ценой в Восточной Азии (в первую очередь в Китае, Японии и Южной Корее). Но основными поставщиками СПГ в последние годы устойчиво являются Россия и США, а примерно половина импортируемого в регион газа по-прежнему поступает по трубопроводам – из России, Норвегии и Алжира. США только в прошлом году нарастили поставки газа в ЕС на 31,5 млрд куб. м – это примерно треть всего производства Катара. Всего Штаты в 2025 г. поставили в ЕС 82,9 млрд куб. м, обеспечив 26% всего европейского импорта газа.
США, являющиеся крупнейшим в мире поставщиком СПГ, вероятно, являются главным выгодоприобретателем от роста мировых цен на газ наряду со спекулянтами. При этом в аналогичном росте цен на нефть США не заинтересованы, и цена на это сырье на фоне конфликта на Ближнем Востоке выросла умеренно, закрепившись на уровне чуть выше $80/барр. Это заставляет вспомнить в некотором роде конспирологическую теорию об управляемости спекулянтов на мировых биржах. Тем более что в последнее время многие конспирологические теории оказываются реальностью.