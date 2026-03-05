Спекуляция важнее ракет

В то же время Катар, обеспечивая примерно 20% мирового экспорта СПГ, не является ключевым поставщиком газа в Европу. Бо́льшая часть его объемов, так же как и объемов другого производителя СПГ в регионе – ОАЭ, поступает на рынки стран Азии. Да, стоимость газа в Европе напрямую коррелирует с ценой в Восточной Азии (в первую очередь в Китае, Японии и Южной Корее). Но основными поставщиками СПГ в последние годы устойчиво являются Россия и США, а примерно половина импортируемого в регион газа по-прежнему поступает по трубопроводам – из России, Норвегии и Алжира. США только в прошлом году нарастили поставки газа в ЕС на 31,5 млрд куб. м – это примерно треть всего производства Катара. Всего Штаты в 2025 г. поставили в ЕС 82,9 млрд куб. м, обеспечив 26% всего европейского импорта газа.