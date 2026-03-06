«Дзига Вертов. Киноглаз»: борец за киноправду

«Дзига Вертов. Киноглаз»: борец за киноправдуВыставка, посвященная пионеру киноавангарда, представляет его как фигуру бесспорно влиятельную, но противоречивую
Советский кинорежиссер Дзига Вертов имел достаточное количество оснований на яканье: «Я – киноглаз. Я – глаз механический. Я – машина, показывающая вам мир таким, каким только я его смогу увидеть». Родившийся в 1896 г., он был ровесником не только ХХ в., но и кинематографа: премьера знаменитого «Прибытия поезда» братьев Люмьер состоялась всего за несколько месяцев до появления Вертова на свет.
Посвященная 130-летию со дня рождения Вертова выставка в Центре «Зотов» открывается фотографией совсем еще молодого режиссера, «оживленной» с помощью искусственного интеллекта. Налаживание такого рода мостов между наследием пионера киноавангарда и актуальной современностью – одна из главных отличительных черт выставки.
