«Дзига Вертов. Киноглаз»: борец за киноправду

Советский кинорежиссер Дзига Вертов имел достаточное количество оснований на яканье: «Я – киноглаз. Я – глаз механический. Я – машина, показывающая вам мир таким, каким только я его смогу увидеть». Родившийся в 1896 г., он был ровесником не только ХХ в., но и кинематографа: премьера знаменитого «Прибытия поезда» братьев Люмьер состоялась всего за несколько месяцев до появления Вертова на свет.