Главная / Стиль жизни /

«К себе нежно»: терапия и энтропия

В прокат вышла игровая адаптация мотивационной книжки о любви к себе
Роман Черкасов , критик

Два года назад от Надежды (Карина Разумовская – «Трасса», «Мажор») ушел муж (Артем Ткаченко – Жан Иванович из «Вампиров средней полосы»), но они до сих пор официально женаты, потому что боятся поднимать травматичную для обоих тему развода. Дочь (13-летняя на момент съемок Алиса Конашенкова – «Монастырь») не желает ходить в престижную художественную школу и откликаться на претенциозное имя Оливия, предпочитая просто Олю.

Ночами Надежде снятся психологические аллегории, собранные на материале курортной жизни. То шведский стол в отеле, где ей рекомендуют рагу из чувства вины с соусом на основе тревоги. То косметологические процедуры, в ходе которых ей стирают лицо, потому что она «все равно им не пользуется». Начальница и по совместительству подруга (Ольга Медынич – Воронцова из тех же «Вампиров») настаивает, что Наде нужно в отпуск, расслабиться и никому не звонить.

