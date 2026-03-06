«К себе нежно»: терапия и энтропия

Ночами Надежде снятся психологические аллегории, собранные на материале курортной жизни. То шведский стол в отеле, где ей рекомендуют рагу из чувства вины с соусом на основе тревоги. То косметологические процедуры, в ходе которых ей стирают лицо, потому что она «все равно им не пользуется». Начальница и по совместительству подруга (Ольга Медынич – Воронцова из тех же «Вампиров») настаивает, что Наде нужно в отпуск, расслабиться и никому не звонить.