Антикризисный председатель БРИКС

2 марта Нарендра Моди призвал стороны конфликта к диалогу и подчеркнул, что необходимо незамедлительно провести переговоры. Премьер-министр отметил, что Индия очень обеспокоена событиями, которые происходят на Ближнем Востоке. Совместный удар Израиля и США по Ирану привел к многочисленным жертвам среди мирного населения, а также к гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Индия призвала обе стороны прекратить эскалацию и подчеркнула необходимость уважать суверенитет всех стран. Руководство страны обеспокоено тем, что могут быть новые жертвы среди мирного населения, если участники конфликта не прекратят боевые действия.