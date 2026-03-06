Антикризисный председатель БРИКС

Антикризисный председатель БРИКСИндия возглавила объединение на фоне эскалации в Персидском заливе
Индия возглавила БРИКС в один из наиболее напряженных для объединения периодов, когда масштабные региональные кризисы совпали с трансформацией миропорядка. Нью-Дели становится одним из центров формирующегося многополярного мира, которому предстоит выработать собственную стратегию в отношении эскалации напряженности на Ближнем Востоке.
2 марта Нарендра Моди призвал стороны конфликта к диалогу и подчеркнул, что необходимо незамедлительно провести переговоры. Премьер-министр отметил, что Индия очень обеспокоена событиями, которые происходят на Ближнем Востоке. Совместный удар Израиля и США по Ирану привел к многочисленным жертвам среди мирного населения, а также к гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Индия призвала обе стороны прекратить эскалацию и подчеркнула необходимость уважать суверенитет всех стран. Руководство страны обеспокоено тем, что могут быть новые жертвы среди мирного населения, если участники конфликта не прекратят боевые действия.
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар раздельно провел переговоры с министрами иностранных дел Ирана и Израиля. В социальных сетях он написал, что во время встречи со своим иранским коллегой выразил глубокую озабоченность в связи со сложившейся ситуацией.
Моди созвонился со своим коллегой Биньямином Нетаньяху и тоже заявил о своей обеспокоенности. Во время разговора он неоднократно подчеркивал важность обеспечения безопасности гражданского населения. Премьер Индии отметил, что его страна настаивает на прекращении боевых действий. Также Моди поблагодарил руководство ОАЭ, которое содействует обеспечению безопасности граждан Индии и активно обсуждает возможности их возвращения.