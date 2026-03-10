Молл под прицелом зумеров

В России более 2000 торговых центров, отличающихся между собой размерами и функционалом. В массе своей, особенно в регионах, речь идет о малых и средних традиционных форматах, число которых росло вместе с потребительским бумом 2000-х гг. До массового развития маркетплейсов именно подобные ТЦ с небольшим спектром развлечений занимали доминирующее положение в торговле.