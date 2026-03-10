Как запомниться хорошими заявлениями«Новые люди», начиная кампанию, пообещали свободный WiFi
Партия «Новые люди» придумала, как запомниться чем-то хорошим. На съезде в Санкт-Петербурге, который прошел на минувшей неделе, появились девушки в бирюзовых костюмах с переносными роутерами. Неизвестно, была ли презентация «WiFi-фей» отсылкой к ПМЭФу – когда они станут особенно востребованы.
Съезд явно дал неформальный старт кампании по выборам депутатов Госдумы. По крайней мере для «Новых людей» – ведь у каждой партии свой тайминг (например, единороссы начинают праймериз).
Кажется, правда, что съезд запомнится прежде всего этим жестом в адрес избирателей – готовностью предоставить интернет «даже на парковке». Жестом, прямо скажем, игривым. Ведь проверить, насколько людям в условиях отсутствия интернета реально помогут бирюзовые «WiFi-феи», можно, не дожидаясь ПМЭФа. Уже на следующий день после съезда, который демонстративно прошел в Санкт-Петербурге, в Москве начал сбоить мобильный интернет. И на следующий день это повторилось.
Вызвать такси с «Комсомольской» после «Сапсана» было затруднительно. И фею я там, увы, не нашел.
Конечно, руководители «Новых людей» говорили во время съезда не только про WiFi, но и про другие ограничения, с которыми столкнулись люди в последнее время. Основной аргумент Алексея Нечаева – не было бы такой вот партии, то и запретов было бы больше.
Со сцены он даже зачитал весьма громкое заявление о том, какие права должны гарантироваться гражданам... Правда, как замечали слушатели, с трибуны звучали лишь некоторые нормы действующей Конституции. То есть, судя по съезду, в программе партии речь пойдет не о реформах, а лишь о нормализации. С опорой на работающий WiFi.
Сыграет ли это на взрослого избирателя (который хотя бы голосует) – зависит от убедительности и мобилизации сторонников. Тут тоже важно действовать осторожно.
Очевидно, что партийная палитра на выборах 2026 г. не будет пестрой. Пока партии делятся на два типа. Те, что априори готовы заявить о себе (это не столько «Единая Россия», сколько борющаяся за второе место ЛДПР и догоняющие их «Новые люди»). И те, кто (по разным причинам) сидят в засаде – коммунисты, которые вечно под ударом, и потенциально работающие на их ядерный электорат спойлеры. Особняком – «Справедливая Россия», та самая главная партия второго выбора 2011 г. И тем, кто сейчас хочет заявить о себе, важно сделать это, не используя инструменты, лозунги и образы оппозиционной партии, которыми она злоупотребила.
Пока экспериментируют.