Как запомниться хорошими заявлениями

Очевидно, что партийная палитра на выборах 2026 г. не будет пестрой. Пока партии делятся на два типа. Те, что априори готовы заявить о себе (это не столько «Единая Россия», сколько борющаяся за второе место ЛДПР и догоняющие их «Новые люди»). И те, кто (по разным причинам) сидят в засаде – коммунисты, которые вечно под ударом, и потенциально работающие на их ядерный электорат спойлеры. Особняком – «Справедливая Россия», та самая главная партия второго выбора 2011 г. И тем, кто сейчас хочет заявить о себе, важно сделать это, не используя инструменты, лозунги и образы оппозиционной партии, которыми она злоупотребила.