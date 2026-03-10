Конец офшорной иллюзии

Однако правила игры меняются. Государство не ставит цели просто «закрутить гайки» ради давления на бизнес, оно кардинально пересматривает саму парадигму господдержки. Время безусловных налоговых авансов уходит в прошлое. На смену им приходит строгий математический контроль инвестиций и глубокий анализ экономической сути каждого реализуемого проекта.