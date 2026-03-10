Газета
Главная / Мнения /

Конец офшорной иллюзии

Как новые правила 2026 года и суды меняют работу резидентов ТОР
Андрей Зуйков , налоговый юрист, основатель и управляющий партнер юридической компании «Архитектура права»

Эпоха безусловных налоговых преференций для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) официально завершается. Долгие годы статус резидента ТОР многие предприниматели воспринимали как легальную возможность существенно снизить фискальную нагрузку. В условиях макроэкономической турбулентности бизнес всегда ищет способы оптимизации издержек, и государственные преференции казались отличным и безопасным инструментом. Официальный статус резидента, подкрепленный инвестиционным соглашением, давал инвесторам прочное чувство защищенности.

Однако правила игры меняются. Государство не ставит цели просто «закрутить гайки» ради давления на бизнес, оно кардинально пересматривает саму парадигму господдержки. Время безусловных налоговых авансов уходит в прошлое. На смену им приходит строгий математический контроль инвестиций и глубокий анализ экономической сути каждого реализуемого проекта.

