Трансформация Северного Кавказа

Речь идет о Северном Кавказе, где еще 15–20 лет назад на первом плане были проблемы безопасности, а сегодня в повестке – рост туристических потоков и новые инвестиционные возможности. Это уникальная ситуация не только для самой России. Посмотрим на некоторые моменты.