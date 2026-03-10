Трансформация Северного Кавказа

Трансформация Северного КавказаРоссии удалось погасить кризис в регионе, который считался зоной нестабильности
В последнее время информационные ленты заполнены новостями о новом витке ближневосточного конфликта, возникшего в результате накопленных геополитических, религиозных и межнациональных противоречий.
При этом мы не всегда помним, что Россия является одним из немногих государств мира, которому удалось погасить крупный этнонациональный кризис на собственной территории и добиться долгосрочного успешного развития региона, на протяжении 1990-х и начала 2000-х считавшегося зоной постоянной нестабильности.
Речь идет о Северном Кавказе, где еще 15–20 лет назад на первом плане были проблемы безопасности, а сегодня в повестке – рост туристических потоков и новые инвестиционные возможности. Это уникальная ситуация не только для самой России. Посмотрим на некоторые моменты.