Будапешт у майдана

Пока все увлеченно наблюдают за драмой, разворачивающейся на Ближнем Востоке, в Европе разгорается конфликт, который на самом деле не так далек от серьезного противостояния. Отношения между правительством Виктора Орбана в Венгрии и режимом Владимира Зеленского в Киеве всегда были весьма напряженными. Но в последние дни эскалация вывела конфронтацию на невиданный прежде уровень: здесь и прямые угрозы вторжения, и арест венгерскими спецслужбами сотрудников украинского госбанка, и почти полная остановка взаимной торговли и транзита. Если отложить в сторону СВО, то это самый острый конфликт с соседями в современной истории Украины. Для Венгрии объективно самый острый.