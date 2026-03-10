Будапешт у майдана

Будапешт у майданаКаковы ставки на парламентских выборах в Венгрии
Пока все увлеченно наблюдают за драмой, разворачивающейся на Ближнем Востоке, в Европе разгорается конфликт, который на самом деле не так далек от серьезного противостояния. Отношения между правительством Виктора Орбана в Венгрии и режимом Владимира Зеленского в Киеве всегда были весьма напряженными. Но в последние дни эскалация вывела конфронтацию на невиданный прежде уровень: здесь и прямые угрозы вторжения, и арест венгерскими спецслужбами сотрудников украинского госбанка, и почти полная остановка взаимной торговли и транзита. Если отложить в сторону СВО, то это самый острый конфликт с соседями в современной истории Украины. Для Венгрии объективно самый острый.
Все дело в намеченных на 12 апреля этого года выборах венгерского парламента. На них впервые за полтора десятилетия всерьез стоит вопрос о власти. Играя на усталости либеральной части общества от правления Орбана, порожденном общеевропейским экономическим кризисом снижении доходов и нескольких коррупционных скандалах, враги консервативного венгерского премьера в Брюсселе и «коллективном Давосе» всерьез уверовали в возможность его поражения. Они сколотили партию «Тиса» – почти полный аналог украинской «Слуги народа», – выступающую за все хорошее против всего плохого во главе с молодым политиком Петером Мадяром. Последний известен тем, что создал себе имидж «борца с коррупцией», тайно записывая разговоры с бывшей женой, занимавшей министерский пост в правительстве Орбана.