Реклама под наблюдением

Российский рекламный рынок за последние несколько лет сильно изменился. Речь идет не только о смене площадок, но и о том, как государство смотрит на саму логику распространения информации. Если раньше маркетинговые коммуникации воспринимались как относительно свободная сфера, то сегодня они все больше попадают в зону плотного юридического контроля.