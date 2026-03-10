Газета
Реклама под наблюдением

Чем грозит распространение рекламы в Telegram
Вадим Ткаченко , основатель и генеральный директор консалтинговой группы vvCube

Российский рекламный рынок за последние несколько лет сильно изменился. Речь идет не только о смене площадок, но и о том, как государство смотрит на саму логику распространения информации. Если раньше маркетинговые коммуникации воспринимались как относительно свободная сфера, то сегодня они все больше попадают в зону плотного юридического контроля.

Основной нормативный документ здесь – закон «О рекламе». Именно на него опирается Федеральная антимонопольная служба (ФАС), когда проверяет рекламные интеграции, публикации и любые формы продвижения товаров и услуг. Ключевой инструмент – статья 33 закона, которая дает регулятору право выдавать обязательные для исполнения предписания.

