Реклама под наблюдением

Реклама под наблюдениемЧем грозит распространение рекламы в Telegram
Российский рекламный рынок за последние несколько лет сильно изменился. Речь идет не только о смене площадок, но и о том, как государство смотрит на саму логику распространения информации. Если раньше маркетинговые коммуникации воспринимались как относительно свободная сфера, то сегодня они все больше попадают в зону плотного юридического контроля.
Основной нормативный документ здесь – закон «О рекламе». Именно на него опирается Федеральная антимонопольная служба (ФАС), когда проверяет рекламные интеграции, публикации и любые формы продвижения товаров и услуг. Ключевой инструмент – статья 33 закона, которая дает регулятору право выдавать обязательные для исполнения предписания.
Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам