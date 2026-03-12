Биометрия под проценты

С 1 марта 2026 г. «быстрые займы на карту» как минимум потеряли в скорости, а как максимум – оказались недоступны для клиентов микрофинансовых компаний, которые пока не зарегистрировали свои голос и фото в единой биометрической системе (ЕБС). Сами же МФК столкнулись с возросшей операционной, финансовой нагрузкой и риском перетока клиентской базы. Станет ли обязательная биометрическая идентификация эффективной мерой против мошенничества, оценивать рано. Но уже можно прогнозировать дальнейшую перестройку рынка онлайн-кредитования.