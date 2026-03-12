Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Биометрия под проценты

Как МФО встречают новую волну регуляторных изменений
Григорий Бурденко , генеральный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру»

С 1 марта 2026 г. «быстрые займы на карту» как минимум потеряли в скорости, а как максимум – оказались недоступны для клиентов микрофинансовых компаний, которые пока не зарегистрировали свои голос и фото в единой биометрической системе (ЕБС). Сами же МФК столкнулись с возросшей операционной, финансовой нагрузкой и риском перетока клиентской базы. Станет ли обязательная биометрическая идентификация эффективной мерой против мошенничества, оценивать рано. Но уже можно прогнозировать дальнейшую перестройку рынка онлайн-кредитования.

По данным ЦБ РФ, активная база клиентов МФО на 2025 г. составляет порядка 15 млн человек. При этом доля микрозаймов, выданных за III квартал прошлого года онлайн, в среднем по рынку достигает 90%, а в отдельных категориях – краткосрочных PDL и среднесрочных в рассрочку IL – подходит к 100%. Таким образом, в ближайший год более 13 млн россиян встанут перед выбором, предоставлять или нет свои биометрические данные государственной платформе, чтобы сохранить оперативный доступ к услугам онлайн-кредитования.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь