Биометрия под проценты

Биометрия под процентыКак МФО встречают новую волну регуляторных изменений
С 1 марта 2026 г. «быстрые займы на карту» как минимум потеряли в скорости, а как максимум – оказались недоступны для клиентов микрофинансовых компаний, которые пока не зарегистрировали свои голос и фото в единой биометрической системе (ЕБС). Сами же МФК столкнулись с возросшей операционной, финансовой нагрузкой и риском перетока клиентской базы. Станет ли обязательная биометрическая идентификация эффективной мерой против мошенничества, оценивать рано. Но уже можно прогнозировать дальнейшую перестройку рынка онлайн-кредитования.
По данным ЦБ РФ, активная база клиентов МФО на 2025 г. составляет порядка 15 млн человек. При этом доля микрозаймов, выданных за III квартал прошлого года онлайн, в среднем по рынку достигает 90%, а в отдельных категориях – краткосрочных PDL и среднесрочных в рассрочку IL – подходит к 100%. Таким образом, в ближайший год более 13 млн россиян встанут перед выбором, предоставлять или нет свои биометрические данные государственной платформе, чтобы сохранить оперативный доступ к услугам онлайн-кредитования.