Платформа и слева, и справа

Отдельного внимания заслуживает влияние платформенных решений на отраслевые рынки. В розничной торговле маркетплейсы формируют до 70% онлайн-продаж и стимулируют развитие логистических и складских сетей. В сегменте креативных индустрий, включая дизайн, ремесленные производства, digital-контент и fashion-сектор, цифровые платформы обеспечивают выход малых производителей на национальный и международный рынок. Доля креативного сегмента в обороте маркетплейсов выросла за последние три года более чем на 35%, а количество самозанятых авторов и производителей увеличилось почти вдвое. Таким образом, платформенная экономика выступает катализатором не только торговли, но и культурно-экономического развития.