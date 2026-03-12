Платформа и слева, и справа

Платформа и слева, и справаКак электронная коммерция становится двигателем экономики
Российская электронная коммерция демонстрирует масштабный экономический эффект. По оценкам Ассоциации компаний интернет-торговли, объем интернет-торговли в России в 2025 г. составил 11,5 трлн руб., рост год к году – 28%. Важным фактором является региональный эффект: в ряде субъектов России доля онлайн-торговли уже приближается к 30–40% розничного оборота. Это означает, что платформенная экономика не только усиливает рынок, но и становится инструментом пространственного выравнивания и экономической интеграции регионов.
Отдельного внимания заслуживает влияние платформенных решений на отраслевые рынки. В розничной торговле маркетплейсы формируют до 70% онлайн-продаж и стимулируют развитие логистических и складских сетей. В сегменте креативных индустрий, включая дизайн, ремесленные производства, digital-контент и fashion-сектор, цифровые платформы обеспечивают выход малых производителей на национальный и международный рынок. Доля креативного сегмента в обороте маркетплейсов выросла за последние три года более чем на 35%, а количество самозанятых авторов и производителей увеличилось почти вдвое. Таким образом, платформенная экономика выступает катализатором не только торговли, но и культурно-экономического развития.