Трудноискоренимые риски

Трудноискоренимые рискиПобедить недобросовестные продажи продуктов в банках можно только повышением финансовой грамотности
Как бы хорошо ты ни ухаживал за огородом, искоренить сорняки навсегда невозможно. Как бы ладно и красноречиво банки и их топ-менеджеры ни говорили про клиентоцентричность, невозможно навсегда искоренить недобросовестные практики при продаже финансовых продуктов. Так же, как невозможно навсегда победить мошенников, которые воруют деньги.
Недавно Ассоциация развития финграмотности провела исследование и выявила, что основная часть недобросовестных практик в офисах банков при продаже инвестиционных продуктов связана с отсутствием информирования о рисках таких продуктов и гарантировании доходности. В случае с продажей страховок гражданам их чаще всего сравнивают со вкладами или говорят, что деньги застрахованы в АСВ.
И ведь на самом деле тот же несчастный полис инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), который банки активно продавали в 2014–2015 гг., – сам по себе полезный продукт по содержанию. Но вот форма подкачала: продавали его как более выгодную альтернативу вкладу, а по итогу человек вдруг оказывался с доходностью 1% спустя пять лет, да еще и огромная часть премии шла просто в карман банку как комиссия за посредничество. В итоге ИСЖ стал печальным экспериментом, завершившимся разочарованием – со стороны ЦБ и части граждан.
После таких историй Банк России обязывает рынок полно, доходчиво и читаемым шрифтом раскрывать гражданину суть продукта и его риски, разрешает, например, продавать определенные продукты только квалифицированным инвесторам. Увы, все эти требования появляются после тех самых печальных экспериментов.
Можно постепенно свести к минимуму навязывание ненужных услуг или продажу одного продукта под видом другого, но так или иначе найдется парочка сотрудников, которым хочется показать красивый показатель продаж. Вот и получается: «Хотите вклад? Купите лучше структурную облигацию! Доходность гарантирована, вот вам крест!» И откуда человеку без уровня финансовой грамотности выше среднего знать, что в инвестиционных продуктах (тем более таких сложных) никто доходность не гарантирует и не может. В этом и суть инвестиций.
Но нельзя сводить борьбу с недобросовестными практиками только к «битью по рукам» сотрудников – необходимо общее повышение финансовой культуры. Потому что человеку с невысоким ее уровнем вряд ли захочется вдаваться в детали – проще довериться грамотному специалисту.