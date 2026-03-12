Трудноискоренимые риски

И ведь на самом деле тот же несчастный полис инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), который банки активно продавали в 2014–2015 гг., – сам по себе полезный продукт по содержанию. Но вот форма подкачала: продавали его как более выгодную альтернативу вкладу, а по итогу человек вдруг оказывался с доходностью 1% спустя пять лет, да еще и огромная часть премии шла просто в карман банку как комиссия за посредничество. В итоге ИСЖ стал печальным экспериментом, завершившимся разочарованием – со стороны ЦБ и части граждан.