Война и баррели

Что нужно соседям Ирана по Персидскому заливу, «нефтяным гигантам», – Саудовской Аравии, стандартным сателлитам Бахрейну, Кувейту и ОАЭ и Ираку? Точно – не усиление Ирана, особенно под «новой американской крышей» и с неизбежным значительным увеличением экспорта нефти. Нужен анализ, что будет с производством нефти в соседних странах, когда (если) в Иране сменится режим на дружественный США. Между двумя войнами в Ираке США хотели гарантий, что деньги от экспорта его нефти не пойдут на оружие. Навязываемая обычно через ООН схема: выручка от нефти идет на гуманитарные нужды (еда, медицина, оборудование и нефтесервис – контракты с Западом) может повториться. Мы уже видим это с Венесуэлой, даже без ООН. Но если США хотят снизить цены на нефть и при этом гарантировать, что деньги не пойдут на неприемлемые для США вещи, то Иран захочет как минимум сам распоряжаться деньгами.