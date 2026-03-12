«Чеховъ. Ивановъ. Слова. Слова. Слова»: монологи пустоты

Такой репертуарный принцип, когда каждая работа есть продолжение уже когда-то взятой темы, в последнее время воплощается еще более явно. Появляются своего рода театральные дилогии. Например, Сергей Тонышев (выпускник мастерской Женовача в ГИТИСе, режиссер, педагог; ставит в МХТ им. Чехова, «Современнике», «Сатириконе», Театре на Таганке и др.) поставил «Долгую счастливую жизнь» и затем «Все наши дни рождения» Геннадия Шпаликова. Новый спектакль Сергея Женовача – то ли ответ его же постановке по «Вишневому саду» 2024 г., то ли спор с ней. Их сцепленность очевидна даже из названий: «Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов!» и «Чеховъ. Ивановъ. Слова. Слова. Слова».