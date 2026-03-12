Газета
Главная / Мнения /

«Чеховъ. Ивановъ. Слова. Слова. Слова»: монологи пустоты

Худрук СТИ Сергей Женовач снова ставит Чехова
Ксения Стольная , критик

«Студия театрального искусства» – один из немногих подлинно авторских театров Москвы. Большинство постановок созданы его основателем и бессменным художественным руководителем Сергеем Женовачом, несколько – учениками и соратниками режиссера. Репертуар, при всем разнообразии, образует целостный узор: здесь проникновенно и нежно – через Платонова и Булгакова, Довлатова и Эрдмана – вглядываются в человека. Интонация нередко кажется легкой, озорной и даже шутливой, но сквозь проступают тревоги-печали души, зажатой во времени и обстоятельствах, норовящих нарушить ее траекторию полета.

Такой репертуарный принцип, когда каждая работа есть продолжение уже когда-то взятой темы, в последнее время воплощается еще более явно. Появляются своего рода театральные дилогии. Например, Сергей Тонышев (выпускник мастерской Женовача в ГИТИСе, режиссер, педагог; ставит в МХТ им. Чехова, «Современнике», «Сатириконе», Театре на Таганке и др.) поставил «Долгую счастливую жизнь» и затем «Все наши дни рождения» Геннадия Шпаликова. Новый спектакль Сергея Женовача – то ли ответ его же постановке по «Вишневому саду» 2024 г., то ли спор с ней. Их сцепленность очевидна даже из названий: «Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов!» и «Чеховъ. Ивановъ. Слова. Слова. Слова».

