Льгота на льготу

Льгота на льготуКак Минфин дважды освободил «малый общепит» от НДС
В начале марта мрачноватый небосклон информационного поля ненадолго осветился хорошей новостью. Минфин сообщил, что планирует поправки, которые помогут малому бизнесу адаптироваться к переходу на новые налоговые правила. Строго говоря, переход уже вовсю идет. Но не так много в нашем распоряжении хороших новостей, чтобы портить их маловажными деталями.
Первая в списке и самая «громкая» поправка – освобождение от НДС общепита на упрощенной схеме налогообложения, если такой бизнес с текущего года попал в число плательщиков этого налога (т. е. заработал от 20 млн руб. в 2025 г.). Новость при первом прочтении вызывает недоумение: всем известно, что общепит и так – почти эксклюзивно и довольно давно – от НДС освобожден. Но ошибки нет. «Малый общепит» получит не просто льготу, а льготу на льготу. Сейчас для избавления от НДС ресторанам и кафе нужно соблюсти три условия: заработать не больше 3 млрд, из которых не менее 70% принесут именно услуги общественного питания. И ключевое, ради чего все и затевалось, – платить своим сотрудникам не меньше среднего дохода в регионе по ОКВЭД 56 (деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков).
Минфин же предлагает до конца года не обременять последним требованием многочисленных российских «Машенек». В целом эта поправка – повод порадоваться за малых предпринимателей, продающих кофе и пирожки по всей стране, и за нас с вами, их покупателей. Но одновременно нельзя не заметить, что инициатива идет вразрез с логикой общепитовской льготы (дали ее рестораторам именно для вывода зарплат из тени) и общим нарративом на обеление.
На первый взгляд может даже показаться, что для микрообщепита сделано пусть временное, но исключение: мол, все должны обелять зарплаты, а вам не обязательно. Но это только на первый взгляд. Уже третий год по всей стране активно работают межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости. В феврале начальник УФНС по Москве Марина Третьякова рассказала, что они только в бюджет столицы помогли принести 3 млрд руб. Как всегда, не дремлют и активно работают с «низкозарплатными организациями» и сами инспекции. И пока нет никаких оснований считать, что у общепита в этом вопросе будут поблажки. Предложение Минфина лишь даст бизнесу небольшой аванс доверия, который все равно придется отработать.