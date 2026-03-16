Льгота на льготу

Первая в списке и самая «громкая» поправка – освобождение от НДС общепита на упрощенной схеме налогообложения, если такой бизнес с текущего года попал в число плательщиков этого налога (т. е. заработал от 20 млн руб. в 2025 г.). Новость при первом прочтении вызывает недоумение: всем известно, что общепит и так – почти эксклюзивно и довольно давно – от НДС освобожден. Но ошибки нет. «Малый общепит» получит не просто льготу, а льготу на льготу. Сейчас для избавления от НДС ресторанам и кафе нужно соблюсти три условия: заработать не больше 3 млрд, из которых не менее 70% принесут именно услуги общественного питания. И ключевое, ради чего все и затевалось, – платить своим сотрудникам не меньше среднего дохода в регионе по ОКВЭД 56 (деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков).