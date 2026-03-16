Возраст не помеха

Возраст не помехаКак работать с разновозрастными командами
Сегодня во многих командах сосуществуют сотрудники 25, 35, 45 и 55+ лет. Это структурный эффект рынка труда, связанный с удлинением профессиональной жизни, замедлением найма и ростом ценности опыта. Это подтверждается данными Росстата по структуре занятых: средний возраст работающих россиян достиг примерно 42 лет, доля занятых старше 55 лет составляет около 18,2%, а доля занятых до 35 лет сократилась примерно до 27,4%. В разновозрастной команде одновременно работают люди на разных этапах карьеры, сформированные в разных управленческих моделях – от директивных и иерархических до проектных и гибридных – и с разным опытом принятия решений. В командах, формально однородных по возрасту, такие различия легче компенсируются неформально, в том числе за счет общего языка и схожих ожиданий. В разновозрастной среде эти различия быстрее выходят на поверхность.
О разновозрастных командах говорят обычно в трех ракурсах: HR-повестки (инклюзивность, удержание, работа с зумерами); социологии поколений (ценности, мотивация, ожидания) и управленческой публицистики (как найти подход ко всем). Разнообразие, в том числе возрастное, чаще воспринимается либо как безусловное благо, либо как «не наша тема». Почти не проговаривается, что разнообразие повышает качество решений, но резко увеличивает сложность управления. Возрастная неоднородность не то чтобы создает новые проблемы – скорее, делает видимыми уже существующие управленческие дефекты: неясные роли, размытые решения, противоречивые сигналы лидерства.