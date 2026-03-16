Возраст не помеха

Сегодня во многих командах сосуществуют сотрудники 25, 35, 45 и 55+ лет. Это структурный эффект рынка труда, связанный с удлинением профессиональной жизни, замедлением найма и ростом ценности опыта. Это подтверждается данными Росстата по структуре занятых: средний возраст работающих россиян достиг примерно 42 лет, доля занятых старше 55 лет составляет около 18,2%, а доля занятых до 35 лет сократилась примерно до 27,4%. В разновозрастной команде одновременно работают люди на разных этапах карьеры, сформированные в разных управленческих моделях – от директивных и иерархических до проектных и гибридных – и с разным опытом принятия решений. В командах, формально однородных по возрасту, такие различия легче компенсируются неформально, в том числе за счет общего языка и схожих ожиданий. В разновозрастной среде эти различия быстрее выходят на поверхность.