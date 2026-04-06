Первым делом самолет

Поисково-спасательная операция США впечатляет своим размахом и целеустремленностью. Вполне возможно, что по ней будут сняты фильмы, а то и сериалы. Но означает ли ее успешное (если мерить успех спасением пилотов) проведение готовность американских вооруженных сил к проведению рейдов по захвату иранского обогащенного урана, о чем часто пишут американские СМИ? Ведь там придется не просто высаживаться в чистом поле, чтобы побыстрее эвакуировать пилота и улететь, а вести штурмовые действия, вывозить опасные материалы – и все это при куда более активном противодействии иранских сил. А значит, столкнуться с риском куда более значительных потерь – и не в самолетах, но также и в людях. При этом известно, что в 1990-е гг. силы специальных операций США вели активную подготовку к такому рейду по вывозу несуществовавших ядерных материалов Ирака и определенные наработки у них должны были сохраниться.