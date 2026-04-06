Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Мнения

Первым делом самолет

Готов ли американский спецназ забрать из Ирана не только сбитых летчиков
Алексей Никольский , редактор отдела «Международный опыт» газеты «Ведомости»

В пятницу стало известно, что ПВО Ирана смогла достоверно сбить американский двухместный многофункциональный истребитель F-15E над своей территорией. В этой войне он используется ВВС США преимущественно как бомбардировщик. В ходе масштабной поисково-спасательной операции ВВС США, в которой также участвовали, по сообщениям американских СМИ, подразделения сил специальных операций, обоих летчиков – сначала пилота, а потом оператора вооружения (целого полковника) удалось эвакуировать. При этом американцы уничтожили два приземлившихся для эвакуации в глубине Ирана самолета – две машины сил специальных операций МС-130J – и два легких вертолета МН-6. Вероятно, им пришлось сделать это из-за боевых повреждений, причиненных огнем иранских сил. Кроме того, накануне был сбит штурмовик А-10С, задействованный в огневой поддержке поисково-спасательной операции.

В результате можно говорить о девяти военных самолетах, достоверно потерянных США с начала войны от всех причин. Еще три F-15E были сбиты по ошибке кувейтским истребителем, один танкер КС-135 столкнулся с другим и потерпел катастрофу, один самолет дальнего радиолокационного обнаружения Е-3 поражен иранской ракетой на аэродроме, и два МС-130 потеряны в ходе спасательной операции. Конечно, для огромных воздушных сил США это капля в море. Только тех же МС-130J насчитывается несколько десятков. Тем не менее надо учитывать, что у Ирана после первых дней войны нет действующей истребительной авиации, а дальнобойные системы ПВО или уничтожены, или могут очень осторожно действовать из засад.

Поисково-спасательная операция США впечатляет своим размахом и целеустремленностью. Вполне возможно, что по ней будут сняты фильмы, а то и сериалы. Но означает ли ее успешное (если мерить успех спасением пилотов) проведение готовность американских вооруженных сил к проведению рейдов по захвату иранского обогащенного урана, о чем часто пишут американские СМИ? Ведь там придется не просто высаживаться в чистом поле, чтобы побыстрее эвакуировать пилота и улететь, а вести штурмовые действия, вывозить опасные материалы – и все это при куда более активном противодействии иранских сил. А значит, столкнуться с риском куда более значительных потерь – и не в самолетах, но также и в людях. При этом известно, что в 1990-е гг. силы специальных операций США вели активную подготовку к такому рейду по вывозу несуществовавших ядерных материалов Ирака и определенные наработки у них должны были сохраниться.

Если же такая операция начнется и провалится, успех по спасению пилотов F-15E может быстро забыться.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её