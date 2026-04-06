Первым делом самолет

Первым делом самолетГотов ли американский спецназ забрать из Ирана не только сбитых летчиков
В пятницу стало известно, что ПВО Ирана смогла достоверно сбить американский двухместный многофункциональный истребитель F-15E над своей территорией. В этой войне он используется ВВС США преимущественно как бомбардировщик. В ходе масштабной поисково-спасательной операции ВВС США, в которой также участвовали, по сообщениям американских СМИ, подразделения сил специальных операций, обоих летчиков – сначала пилота, а потом оператора вооружения (целого полковника) удалось эвакуировать. При этом американцы уничтожили два приземлившихся для эвакуации в глубине Ирана самолета – две машины сил специальных операций МС-130J – и два легких вертолета МН-6. Вероятно, им пришлось сделать это из-за боевых повреждений, причиненных огнем иранских сил. Кроме того, накануне был сбит штурмовик А-10С, задействованный в огневой поддержке поисково-спасательной операции.
В результате можно говорить о девяти военных самолетах, достоверно потерянных США с начала войны от всех причин. Еще три F-15E были сбиты по ошибке кувейтским истребителем, один танкер КС-135 столкнулся с другим и потерпел катастрофу, один самолет дальнего радиолокационного обнаружения Е-3 поражен иранской ракетой на аэродроме, и два МС-130 потеряны в ходе спасательной операции. Конечно, для огромных воздушных сил США это капля в море. Только тех же МС-130J насчитывается несколько десятков. Тем не менее надо учитывать, что у Ирана после первых дней войны нет действующей истребительной авиации, а дальнобойные системы ПВО или уничтожены, или могут очень осторожно действовать из засад.
Поисково-спасательная операция США впечатляет своим размахом и целеустремленностью. Вполне возможно, что по ней будут сняты фильмы, а то и сериалы. Но означает ли ее успешное (если мерить успех спасением пилотов) проведение готовность американских вооруженных сил к проведению рейдов по захвату иранского обогащенного урана, о чем часто пишут американские СМИ? Ведь там придется не просто высаживаться в чистом поле, чтобы побыстрее эвакуировать пилота и улететь, а вести штурмовые действия, вывозить опасные материалы – и все это при куда более активном противодействии иранских сил. А значит, столкнуться с риском куда более значительных потерь – и не в самолетах, но также и в людях. При этом известно, что в 1990-е гг. силы специальных операций США вели активную подготовку к такому рейду по вывозу несуществовавших ядерных материалов Ирака и определенные наработки у них должны были сохраниться.
Если же такая операция начнется и провалится, успех по спасению пилотов F-15E может быстро забыться.