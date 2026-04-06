Миллион впустую: ошибки компаний при внедрении ИИ

Первая и самая фундаментальная ошибка – компании не понимают собственных конкурентных преимуществ. ИИ рассматривается как универсальный инструмент повышения эффективности, но при этом не задается базовый вопрос: какое именно преимущество бизнеса должно быть усилено технологией. В практике мы регулярно видим случаи, когда компании внедряют сложные аналитические модели или автоматизацию процессов, которые не имеют прямого отношения к их ключевой ценности на рынке. Но ИИ не создает стратегию. Он лишь усиливает уже существующую. Если компания не понимает, за счет чего она выигрывает конкуренцию, любая технологическая инициатива оказывается подвешенной в воздухе.