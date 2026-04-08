Век Парижа не видать

На первый взгляд возникший дефицит углеводородов может стать драйвером развития альтернативной энергетики. В 1973 г. западный мир ответил на арабское нефтяное эмбарго внедрением политики энергосбережения, наращиванием добычи сырья за пределами Залива и повышенным интересом к возобновляемым источникам. Именно высокие цены на черное золото стали тогда главным стимулом инвестиций в строительство ветряков и солнечных панелей. И теперь котировки выше $100/барр. возвращаются, подкрепляя политический дискурс, развернутый вокруг зеленой энергетики.