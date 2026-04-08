С Севера на Юг

С Севера на ЮгКак относятся к российским брендам в странах Глобального Юга
Подавляющее большинство российских компаний, работающих в дальнем зарубежье, скрывают свое российское происхождение. Санкции, а также многочисленные попытки «отмены» русской культуры в Европе сильно напугали российский бизнес. Но если на Западе российские корни компании действительно являются огромным красным флагом, то на Глобальном Юге ситуация совершенно иная. Российское происхождение воспринимается либо нейтрально, либо как дополнительное преимущество.
За последние три года мы проводили довольно много исследовательских проектов в разных странах Африки, Азии и Латинской Америки, целью которых было выяснить, как элиты и массовые потребители в этих странах относятся к российским компаниям. Результаты очень удивили наших заказчиков. Оказалось, что российское происхождение не только не нужно камуфлировать, а нужно, наоборот, всячески подчеркивать.