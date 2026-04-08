Космические пираты уже за углом

Число спутников на низкой околоземной орбите растет – вместе с количеством целей для кибертеррористов. Например, в 2023–2025 гг. только в ходе противостояния Израиля и Ирана зафиксировали 237 киберопераций. 71% из них составили примитивные, но эффективные DDoS-атаки на вебсайты и онлайн-сервисы, а в качестве целей были выбраны оборонные компании и даже NASA. Сами по себе эти атаки не привели к катастрофе, но показали другое. Хактивисты, иногда действующие из личной неприязни, способны создавать постоянный шум, отвлекать ресурсы и подрывать доверие к космической инфраструктуре. Это децентрализованная, трудно отслеживаемая угроза нового типа.