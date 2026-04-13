Космонавтика как бизнес«Роскосмос» впервые так явно поощряет развитие частных проектов
Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, принимая накануне Дня космонавтики поздравления от президента с недавним запуском первой группы спутников системы широкополосного доступа в интернет, счел нужным подчеркнуть, что есть в этом и заслуга частников. Он имел в виду входящую в «ИКС-холдинг» компанию «Бюро 1440» (названную так в честь количества витков на орбите первого советского спутника).
А выступая на прошлой неделе на Первом российском космическом форуме, приуроченном к 65-летию полета Юрия Гагарина, Баканов перечислил направления, где «Роскосмос» надеется на развитие частных проектов. Это и средства выведения – в качестве примера Баканов привел проект «Старт-1М» компании «Новый старт». Которая обещала аж 600 млрд руб. инвестиций, включая вложения в новые производства спутников на консолидированных активах, находящихся за пределами «Роскосмоса». А также создание ракеты с возвращаемой первой ступенью. В числе пионеров интернета с низких орбит глава «Роскосмоса» назвал вышеупомянутое «Бюро 1440», проект системы «Рассвет» которого стоит тоже сотни миллиардов. Наконец, Баканов назвал и частного лидера в области дистанционного зондирования Земли – «Спутникс». В отношении него с источником финансирования более ясно – в прошлом году первые спутники впервые были запущены при поддержке ГТЛК.
Откуда же наш частный «новый космос» возьмет деньги? Что-то, конечно, дадут частные инвесторы. Так, еще одна частная ракета-носитель – «Воронеж» – получила от фонда «Восход» на разработку эскизного проекта 120 млн руб. На изготовление и испытания самой ракеты нужно гораздо больше. При чахлости нашего венчурного капитала можно предположить, что значительная часть денег будет государственной. Это нормально и практикуется в каких-то формах даже в США с их гигантским финансовым рынком. Вероятно, «Роскосмос» надеется, что частные компании, как более гибко управляемые и лучше считающие деньги, скорее справятся с тем, с чем не справляются государственные.
Настолько явного открытия «Роскосмоса» частному сектору до настоящего момента не было, хотя первые попытки имели место еще в бытность руководителем «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. В той волне частников были и откровенные инфоцыгане, за проектами которых ничего не стояло, и люди, которым просто не повезло. Сейчас, по крайней мере у таких компаний, как «Бюро 1440» и «Спутникс», уже есть история, запущенные аппараты и расчет на создание коммерческих сервисов. Без их участия их системы не смогут генерировать прибыль и, следовательно, быть частным бизнесом.