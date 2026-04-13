Космонавтика как бизнес

Откуда же наш частный «новый космос» возьмет деньги? Что-то, конечно, дадут частные инвесторы. Так, еще одна частная ракета-носитель – «Воронеж» – получила от фонда «Восход» на разработку эскизного проекта 120 млн руб. На изготовление и испытания самой ракеты нужно гораздо больше. При чахлости нашего венчурного капитала можно предположить, что значительная часть денег будет государственной. Это нормально и практикуется в каких-то формах даже в США с их гигантским финансовым рынком. Вероятно, «Роскосмос» надеется, что частные компании, как более гибко управляемые и лучше считающие деньги, скорее справятся с тем, с чем не справляются государственные.