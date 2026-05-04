Чем старше, тем сложней

Снижение рождаемости сопровождается увеличением ожидаемой продолжительности жизни, что в результате приводит к постепенному изменению возрастной структуры общества. В России с 2010 г. доля населения в возрасте 60 и более лет выросла с 17 до 23%, а к 2050 г. увеличится до 30% (на уровне с аналогичными по доходам странами), следует из прогноза ООН. Общество находится в стадии активного перехода к более «седовласой» структуре.