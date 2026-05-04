Спасибо, не надо. Достаточно. Прекратите!Глубинное государство США против Трампа, российских дипломатов и закона
Пока президент Трамп пытается навести порядок в американской миграционной баланде, сваренной предшественниками, его же собственные сотрудники за спиной занимаются интригами – наводят порчу на и без того хворающие российско-американские отношения как раз на ниве миграции.
Суть одного из ключевых, центральных предвыборных обещаний Трампа – никакой легализации нелегальных мигрантов.
Сказано – сделано. Только усилиями глубинного государства, которое, очевидно, гребет в другую сторону от своего нынешнего президента к новому, сделано ровно наоборот.
Представьте ситуацию.
Российскому дипломату, работающему в США, раздается звонок из госдепа. Казалось бы, пошел контакт. Контакт пошел, только не рабочий:
– Мистер <...>? – спрашивает сотрудник госдепа.
– Да, – отвечает российский дипломат.
– У вас есть сын Иван? – продолжает голос в трубке.
– Да.
Сердце падает куда-то в бездну у сидящего на работе мужчины, оставившего ребенка в школе за пару километров от офиса.
– Госдепартамент США уведомляет вас о том, что ваш сын является гражданином Америки, – произносит то ли госдеповец, то ли уже внедренный в него ИИ.
Дальше следует диалог, которому позавидовали бы лучшие сюрреалисты-антиутописты.
– Мой сын является гражданином России и не имеет иного гражданства. Мало того, госдеп США неоднократно выдавал моему сыну как члену семьи дипломата американские визы. Это противоречит и здравому смыслу, и законодательству США, что в совокупности создает уникальную однозначность толкования, – врубает лучшие дипломатические практики российский дипломат, разом вспоминая МГИМО, Лаврова и все международное право.
– Вашему сыну выдано гражданство США помимо его воли по факту рождения на территории Америки. А то, что ни ему, ни вам об этом никогда не сообщали, а также выдавали визы как иностранцу, – это техническая ошибка, – зачитывает бумажку голос в трубке.
– Но нам не нужно американское гражданство, мы о нем не просили и никогда не примем! – буквально кричит российский дипломат.
– Имейте в виду, ваш ребенок – наш гражданин со всеми вытекающими последствиями, и отказаться от этого вы не можете!
Разговор обрывается.
Разговор обрывается вместе с логикой того, что делают США внутри страны и вовне.
Нет, здесь не надо искать вину российских дипломатов. Ее нет. Коллеги работают, оформляют все документы согласно российскому законодательству и требованиям венских конвенций, с уважением относятся к законам США. При рождении детей на территории США они тут же оформляют им гражданство России, четко зная, что с американским гражданством проблем не будет, так как на дипломатов, согласно местным законам, «право почвы» автоматически не распространяется – никто не может заставить стать гражданином чужой страны.
Но, как говорится, закон в США не дышло, а чаепитие у сумасшедшего Шляпника.
А сейчас все то же, но серьезно.
Глубинное государство в США создало новую проблему для давления на российских дипломатов, наплевав на то, что это становится ярчайшим примером упадка пресловутой «американской демократии». Теперь госдеп или те, кто стоит за американской дипломатической ширмой, начали распространять гражданство США на рожденных в американской юрисдикции детей сотрудников российских консульств до их совершеннолетия буквально насильно под предлогом закрепленного в конституции США «права почвы» и якобы ограниченного характера консульского иммунитета.
Глупость, нарушение всего и вся, удар по своему же президенту – но кого это там волнует, когда на кону очередной акт русофобии, столь пестуемой демпартией.
Эту дискриминационную практику в отношении российского персонала американцы начали применять с 2023 г., как будто специально закладывая мину под Трампа, чтобы выставить его в глупейшем свете перед всеми: зазванными в США латиноамериканскими рабочими, которые в период пандемии буквально на своих плечах вытаскивали Америку из ада, электоратом, международным сообществом, которое с удивлением наблюдает, как их соотечественникам гражданство США не дают и с позором отправляют по домам, а российским дипломатам гражданство впихивают насильно. Комикс про Спайдермена, который запутался в собственной паутине.
Повторю, никаких поправок в этот период в американский высший закон не вносилось, да и двусторонние конвенции о дипломатических и консульских сношениях ревизии также не подвергались.
Кстати, изъятие в отношении детей иностранных дипломатов прописано чуть ли не во всех внутренних нормативных правилах. Этому моменту посвящена целая глава в стратегическом руководстве Службы гражданства и иммиграции США, а также пункт в Кодексе федеральных правил: в обоих документах четко обозначено, что дети иностранных дипломатов не получают американского гражданства по «праву почвы», так как обладают дипломатическим иммунитетом и не подчиняются в полной мере юрисдикции страны пребывания.
Более того, эта правовая норма была подтверждена Верховным судом США еще в 1898 г. в рамках дела «США против Вонг Ким Арка». Вот прямая цитата из решения суда:
«Требование о том, чтобы лицо находилось под юрисдикцией Соединенных Штатов, исключает применение данного правила к детям, рожденным от дипломатических представителей иностранного государства, детям, рожденным от враждебных иностранцев в период оккупации, а также к детям членов индейских племен, подчиняющихся законам своих племен».
Американская сторона всегда так гордилась своим прецедентным правом, что полное игнорирование и этого хорошо известного юристам решения дает совершенно однозначную характеристику действиям внешнеполитического ведомства США.
Симптоматично, что нынешняя активизация госдепартамента в деле незаконной раздачи американского гражданства детям сотрудников российских дипмиссий, которое им не нужно, но и отказаться от которого местные власти не дают, происходит именно сейчас, когда на основе договоренностей лидеров России и США предпринимаются как раз попытки устранения таких «раздражителей».
Да что там раздражители! Тысячами из США депортируют тех граждан, которые годами пытались натурализоваться, умоляя дать им гражданство или хоть какой-то документ; они не нарушали местных законов, они честно работали на благо, как полагали, своей новой родины, поверив предыдущей команде в Белом доме.
Судите сами. Президент США Трамп ведет линию на прекращение автоматической выдачи гражданства родившимся в американской юрисдикции детям-иностранцам. Белый дом, минюст и министерство внутренней безопасности США развернули масштабную, не имеющую прецедентов антииммиграционную кампанию. Ее целью является сокращение потока переселенцев. Не останавливаются ни перед чем, включая перепроверки данных, предоставленных в процессе натурализации. Пресса сообщает о ежемесячных квотах на проведение расследований на предмет потенциального лишения американского гражданства. Тиражируется информация о том, что Служба иммиграции и таможенного контроля США (ICE) еще в 2025 г. получила зеленый свет на использование шпионского программного обеспечения для удаленной установки на мобильные устройства нелегальных иммигрантов и активистов из числа американских граждан, выступающих против политики массовых депортаций.
При этом США систематически нарушают соглашение с ООН о принимающем государстве: не выдают визы иностранным дипломатам, направляемым на профильные мероприятия в штаб-квартире ООН. Из последних примеров – срыв участия заместителя директора департамента информации и печати МИД России в ежегодном заседании Комитета по информации Генассамблеи ООН 27 апреля 2026 г.
На этом фоне такая демонстративная «точечная заинтересованность» американских властей в детях сотрудников российских загранучреждений вызывает реальную тревогу. Нет, не за наших дипломатов, а за ментальное здоровье американских чиновников.
Переменчивость в действиях Вашингтона на этом треке близка к биполярности и ставит под сомнение возможность договориться с властями США по этому крайне важному и чувствительному для нас вопросу.
Принудительные действия в отношении персонала наших дипмиссий противоречат нормам международного права и двусторонним договоренностям, которые гарантируют иммунитет от юрисдикции страны пребывания. В отношении сотрудников консульских учреждений госдепартамент обязан руководствоваться положениями двусторонней Консульской конвенции 1964 г., которая предоставляет указанной категории российских граждан более широкий объем иммунитетов, чем Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г.
Согласно статье 24 Конвенции 1964 г. консульское должностное лицо или сотрудник консульского учреждения, а также члены их семей освобождаются от всех видов принудительных повинностей. На протяжении более 60 лет с момента заключения Консульской конвенции 1964 г. она толковалась и применялась сторонами как исключающая возможность принудительного распространения гражданства государства пребывания на детей консульских должностных лиц и сотрудников консульских учреждений представляемого государства. И дело не только в букве закона.
Произвольное предоставление гражданства США детям сотрудников потенциально дает Вашингтону рычаг недобросовестного давления на наш персонал – вдруг ребенка похитят под предлогом, например, ювенального права или необходимости проверить его на предмет гендерного соответствия в рамках очередного витка «новой нормальности»? А таких примеров мы видим немало.
Российская сторона не признает навязывания американского гражданства гражданам России, родившимся в семьях нашего дипломатического, административно-технического и консульского персонала в США. Будем требовать от американцев подтверждения в каждом конкретном случае, что новорожденный не находится под юрисдикцией США и обладает всеми иммунитетами и привилегиями, предусмотренными Венскими конвенциями о дипломатических и консульских сношениях, а также двусторонними договоренностями.
