Запретили запрещать

Запретили запрещатьИногда лучше молчать, чем зацикливаться
Дмитрию Пескову периодически приходится выступать не только пресс-секретарем, но и в какой-то степени переводчиком президента. То есть примерно так: Владимир Путин выступил, но не вся общественность поняла. Или сомневается. А значит, надо с позиции официального спикера Кремля объяснить, расставить акценты и т. д. Для этого есть определенные форматы – вроде ежедневных конференц-коллов или, например, передачи «Москва. Кремль. Путин» корреспондента «Вестей» Павла Зарубина.
На этот раз Песков пояснял, казалось бы, очевидное: «Не все инициативы, которые озвучиваются, граждане понимают. Не все инициативы граждане воспринимают как целесообразные». Несколькими днями ранее, на совете законодателей 27 апреля, президент напутствовал парламентариев, которые вступают в серьезный предвыборный цикл (избирается и Госдума, и 39 заксобраний, а значит, ротируется часть сената). Законодательный процесс, говорил Путин, должен быть системным и нацеленным на адаптацию к рискам. Но и «зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах, выработке новых каких-то мер наказания для нарушителей <...> это контрпродуктивно». Излишние барьеры – явления временные и тормозят развитие. С этим трудно не согласиться.
Напутствие дошло почти до всех. 30 апреля начальник ЦОДД сделал страшное (с точки зрения любого автомобилиста) заявление: можно снизить необлагаемый штрафом порог превышения скорости с 20 до 2–3 км/ч. Тема острая, как и все, что связано с кошельком гражданина. Но в этот раз за неаккуратным высказыванием следовала не аккуратная поправка, а волны критики со всех сторон. Представители профильных ведомств, партий и прочие неравнодушные задушили креатив в зародыше.
«Единая Россия», как заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев, «будет жестко блокировать подобные инициативы». Обещание логичное – только у ЕР последние созывы есть даже не простое, а конституционное большинство. «ЭТОЙ ТЕМЫ НЕТ!!» – поставил точку в вопросе о снижении порога скорости и спикер Госдумы единоросс Вячеслав Володин. В конце концов, в год выборов Дума, как и большинство ее обитателей, первая под ударом из-за запретительных инициатив. Откуда бы они ни исходили. Сейчас законотворческая активность на всякий случай уже пошла на спад.
Песков говорил в передаче «Москва. Кремль. Путин», что люди не понимают некоторые предложения «потому, что их должным образом не объясняют». А если не зацикливаться на запретах, то можно не задумываться об объяснениях.