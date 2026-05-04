Запретили запрещать

На этот раз Песков пояснял, казалось бы, очевидное: «Не все инициативы, которые озвучиваются, граждане понимают. Не все инициативы граждане воспринимают как целесообразные». Несколькими днями ранее, на совете законодателей 27 апреля, президент напутствовал парламентариев, которые вступают в серьезный предвыборный цикл (избирается и Госдума, и 39 заксобраний, а значит, ротируется часть сената). Законодательный процесс, говорил Путин, должен быть системным и нацеленным на адаптацию к рискам. Но и «зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах, выработке новых каких-то мер наказания для нарушителей <...> это контрпродуктивно». Излишние барьеры – явления временные и тормозят развитие. С этим трудно не согласиться.