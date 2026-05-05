Главная / Мнения /

Критически неважный суверенитет

Как Латинская Америка лишает себя перспектив
Олег Краев , журналист-международник

Администрация президента США Дональда Трампа последовательно предпринимает шаги для ограничения китайского доминирования на рынке редкоземельных металлов. В конце апреля было объявлено о предстоящей покупке USA Rare Earth бразильской компании Serra Verde, занимающейся добычей тяжелых редкоземельных металлов. Это событие вписывается в общую стратегию США по обеспечению если не тотального контроля над этими ресурсами в Латинской Америке, то хотя бы гарантирования большой доли на этом рынке.

В феврале в Вашингтоне проходила конференция по критически важным минералам, включающим в себя редкозем. По ее итогам государственный департамент США сообщил о подписании ряда двусторонних рамочных соглашений о сотрудничестве, в том числе с четырьмя странами Латинской Америки. Число представленных на этом мероприятии стран региона было еще больше.

