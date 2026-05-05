ОПЕК минус

Прежде всего необходимо понять, почему Эмираты приняли решение о входе из ОПЕК+ именно сейчас. Выбор идеален. Альянс, сформированный в конце 2016 г., на первых порах демонстрировал эффективность – благодаря введенным квотам цены на «черное золото» удалось удержать от дальнейшего обвала и даже несколько повысить. Но с течением времени решения ОПЕК+ о новом урезании квот оказывались все менее действенными и в итоге практически перестали влиять на ценовую конъюнктуру. В итоге страны ОПЕК+ из-за снижения добычи теряли рыночные ниши, не получая компенсации в виде повышения цен на сырье. Тем временем США с 2017 по 2025 г. нарастили свою добычу на 45% с 9,36 млн до 13,61 млн баррелей в сутки, прочно заняв 1-е место в мире по данному показателю.