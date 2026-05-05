Цена гражданства

Что касается гражданства, оно, как показывает практика, интересует далеко не всех, кто приезжает в Россию работать. Гражданство – и его цена – категории политические. В этом отношении Россия, вероятно, дозрела до того, чтобы не рассматривать пошлину за прием в гражданство исключительно как символическую. Новая пошлина примерно вдвое превышает аналогичный сбор в Германии и незначительно уступает американскому. От полной оплаты сбора освобождаются лица без гражданства, ранее имевшие гражданство СССР, а также те, кто заключил контракт о прохождении военной службы в период СВО: вторая группа, вероятно, несколько обширней первой и точно требует политической определенности. Добровольно переселяющиеся в Россию соотечественники получат льготы при оформлении вида на жительство и гражданства.