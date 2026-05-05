Цена гражданства

Цена гражданстваНа что может повлиять увеличение иммиграционных пошлин
Правительство внесло в Думу законопроект, существенно меняющий систему иммиграционных пошлин. Если закон будет принят, пошлины вырастут уже с 1 июля 2026 г. Наиболее заметно подорожают прием в российское гражданство – с нынешних 4200 до 50 000 руб., приглашение на въезд – с 960 до 8000 руб., а также выдача вида на жительство – с 6000 до 30 000 руб.
Несмотря на определенное снижение интереса к легальной иммиграции в Россию после начала СВО, наша страна по-прежнему на высоких местах в глобальных рейтингах – и как страна-цель, и как страна исхода. Страна сталкивается с постепенным снижением рождаемости и признаками дефицита рабочих рук в некоторых сегментах рынка – и едва ли сможет в ближайшие десятилетия обойтись без трудовых мигрантов.
С другой стороны, российские власти анализируют опыт стран, которые годами делали ставку на иммигрантов – и столкнулись с целым комплексом социальных проблем, связанных с их адаптацией. Эти проблемы, от роста конфликтности и разрушения локальных сетей доверия до общего изменения национальной идентичности, редко принимаются во внимание теми, кто заинтересован в импорте рабочих рук, – и государство в последние несколько лет старается формировать для работодателей правила игры, по которым неконтролируемый демпинговый наем мигрантов становится все более затруднен.
Предложенный пакет увеличивает сборы, прямо касающиеся трудовых мигрантов и их работодателей: разрешение на наем иностранных работников дорожает с 1200 до 2000 руб., а разрешение на временное пребывание для работы – с 1920 до 8000 руб.
Что касается гражданства, оно, как показывает практика, интересует далеко не всех, кто приезжает в Россию работать. Гражданство – и его цена – категории политические. В этом отношении Россия, вероятно, дозрела до того, чтобы не рассматривать пошлину за прием в гражданство исключительно как символическую. Новая пошлина примерно вдвое превышает аналогичный сбор в Германии и незначительно уступает американскому. От полной оплаты сбора освобождаются лица без гражданства, ранее имевшие гражданство СССР, а также те, кто заключил контракт о прохождении военной службы в период СВО: вторая группа, вероятно, несколько обширней первой и точно требует политической определенности. Добровольно переселяющиеся в Россию соотечественники получат льготы при оформлении вида на жительство и гражданства.
В целом можно только приветствовать шаги, направленные на контроль въезда в страну и формирование престижа гражданства. Делать такие шаги никогда не рано – но пока сложно отделаться от ощущения, что это пошлины «на вырост», для будущего, в котором легализация политической связи с Россией станет рассматриваться как безусловное благо. Впрочем, в нашем динамичном мире все варианты будущего создаются уже сейчас.