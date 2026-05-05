Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MOEX167,17-0,22%CNY Бирж.11,016+0,35%IMOEX2 620,82-1,41%RTSI1 094,42-2,24%RGBI119,68-0,01%RGBITR781,53+0,11%
Главная / Мнения /

Цена гражданства

На что может повлиять увеличение иммиграционных пошлин
Федор Сухоруков , журналист «Ведомостей»

Правительство внесло в Думу законопроект, существенно меняющий систему иммиграционных пошлин. Если закон будет принят, пошлины вырастут уже с 1 июля 2026 г. Наиболее заметно подорожают прием в российское гражданство – с нынешних 4200 до 50 000 руб., приглашение на въезд – с 960 до 8000 руб., а также выдача вида на жительство – с 6000 до 30 000 руб.

Несмотря на определенное снижение интереса к легальной иммиграции в Россию после начала СВО, наша страна по-прежнему на высоких местах в глобальных рейтингах – и как страна-цель, и как страна исхода. Страна сталкивается с постепенным снижением рождаемости и признаками дефицита рабочих рук в некоторых сегментах рынка – и едва ли сможет в ближайшие десятилетия обойтись без трудовых мигрантов.

С другой стороны, российские власти анализируют опыт стран, которые годами делали ставку на иммигрантов – и столкнулись с целым комплексом социальных проблем, связанных с их адаптацией. Эти проблемы, от роста конфликтности и разрушения локальных сетей доверия до общего изменения национальной идентичности, редко принимаются во внимание теми, кто заинтересован в импорте рабочих рук, – и государство в последние несколько лет старается формировать для работодателей правила игры, по которым неконтролируемый демпинговый наем мигрантов становится все более затруднен.

Предложенный пакет увеличивает сборы, прямо касающиеся трудовых мигрантов и их работодателей: разрешение на наем иностранных работников дорожает с 1200 до 2000 руб., а разрешение на временное пребывание для работы – с 1920 до 8000 руб.

Что касается гражданства, оно, как показывает практика, интересует далеко не всех, кто приезжает в Россию работать. Гражданство – и его цена – категории политические. В этом отношении Россия, вероятно, дозрела до того, чтобы не рассматривать пошлину за прием в гражданство исключительно как символическую. Новая пошлина примерно вдвое превышает аналогичный сбор в Германии и незначительно уступает американскому. От полной оплаты сбора освобождаются лица без гражданства, ранее имевшие гражданство СССР, а также те, кто заключил контракт о прохождении военной службы в период СВО: вторая группа, вероятно, несколько обширней первой и точно требует политической определенности. Добровольно переселяющиеся в Россию соотечественники получат льготы при оформлении вида на жительство и гражданства.

В целом можно только приветствовать шаги, направленные на контроль въезда в страну и формирование престижа гражданства. Делать такие шаги никогда не рано – но пока сложно отделаться от ощущения, что это пошлины «на вырост», для будущего, в котором легализация политической связи с Россией станет рассматриваться как безусловное благо. Впрочем, в нашем динамичном мире все варианты будущего создаются уже сейчас.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь