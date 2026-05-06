Время бессвязности

Время бессвязностиКак ирония, удача и смекалка помогают россиянам пережить вынужденный цифровой детокс
В начале мая москвичи (и не только они) снова столкнулись с отключениями мобильного, а если верить сообщениям в Telegram-каналах, еще и домашнего интернета. Мне в этом отношении повезло – соединение на даче и без того нельзя назвать стабильным, поэтому серьезных надежд на него не возлагалось с самого начала.
Начало мая в моей семье «урожайное» на дни рождения. И как человек, покупающий подарки электронно и всегда незаблаговременно, я дважды оказалась в довольно щекотливой ситуации. Первый квест «заказать доставку цветов к юбилею маминой подруги из Краснодара» был пройден не без помощи свекрови, которая, на мое счастье, оказалась клиентом банка с госучастием. Ее мобильное приложение (в отличие от приложений моих двух банков) работало. Деньги занимать не люблю даже на короткое время, но ситуация была, что называется, no-win.
Затем пришла очередь покупки подарка на день рождения мужа. В этот раз банк дважды отклонил операцию, зато по ссылке оплата чудом прошла. В общем, к концу своего марафона я чувствовала себя счастливой и совершенно обессиленной.
Москва в эти странные полурабочие дни «между майскими» снова живет как в марте, когда она впервые столкнулась с плановым отключением мобильного интернета. И несмотря на предупреждения операторов, нас почему-то снова застает врасплох невозможность оплатить церемониальный утренний кофе или заказать такси.
Значит ли это, что мы разучились жить в нецифровом мире, где нужно носить кошельки для кэша, пересчитывать сдачу и объяснять оператору такси по телефону, где именно вы стоите? Хочется верить, что нет. Что эти навыки, как езда на велосипеде, – хоть и пригождаются редко, никуда не деваются.
Другой вопрос в том, что уровень сложности в этой игре постоянно повышается – и вот уже невозможность расплатиться картой или QR-кодом дополняется неработающим банкоматом и отсутствием доступа даже к наличке.
Но отчаиваться не стоит. Всегда есть надежда на WiFi в кафе по дороге или – на худой конец – на своевременное согласование белых списков между ведомствами, ответственными за цифровую среду и за безопасность.
Для всего остального есть пусть и не Mastercard, но взаимовыручка, чувство юмора и удача.