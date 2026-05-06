Поколение машинного диалога

Вопросы получения знаний, доверия к данным и форматов общения перешли из теории в практическую плоскость. Технологии ИИ больше не воспринимаются исключительно как полезное прикладное решение – они стремительно формируют новую повседневную реальность и базовые привычки для молодого поколения. Наблюдаемые сдвиги стремительны и фундаментальны: наслаиваясь на «хаос» информационного давления мессенджеров и соцсетей, они по масштабам радикально превосходят те процессы, которые происходили в цифровой среде в начале 2010-х. Еженедельная аудитория ChatGPT, самого популярного генеративного ИИ в мире, сейчас превышает 900 млн пользователей – она более чем удвоилась всего лишь за год, и это самые быстрые темпы проникновения технологического продукта в истории: наиболее популярным соцсетям в свое время потребовались годы, чтобы достичь аналогичного охвата.