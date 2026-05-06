Нефтяные котировки как поле битвы

Изменение состава членов ОПЕК – достаточно обычное явление. Так, Эквадор был членом ОПЕК с 1971 по 1992 г., потом поучаствовал в 2007–2020 гг. Индонезия в 1962–2009 гг. была членом ОПЕК, затем в 2016 г. решила вернуться и вышла в том же году. Катар прекратил свое членство в организации, которое длилось с 1961 г., в 2019 г. ОПЕК, как нормальный живой организм, постоянно меняется и трансформируется.