Курс на рупию

Сто миллиардов долларов – такой ориентир товарооборота между Россией и Индией к 2030 г. обозначал президент России Владимир Путин, подводя итоги переговоров с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. В фокусе развития сотрудничества – снижение барьеров на пути потоков товаров и капиталов, углубление технологического и инвестиционного сотрудничества. Важно, что партнерство между Россией и Индией постепенно выходит за рамки традиционной торговли – энергоресурсами из России и фармой с продовольствием из Индии. Теперь мы говорим с индийскими коллегами о движении капиталов. Россия и Индия начинают прорабатывать связку своих финансовых систем. Какие препятствия нужно устранить на этом пути и кто станет основным бенефициаром успешной интеграции рынков капитала России и Индии?