Курс на рупию

Курс на рупиюРоссия и Индия идут от торговли к сближению рынков капитала
Сто миллиардов долларов – такой ориентир товарооборота между Россией и Индией к 2030 г. обозначал президент России Владимир Путин, подводя итоги переговоров с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. В фокусе развития сотрудничества – снижение барьеров на пути потоков товаров и капиталов, углубление технологического и инвестиционного сотрудничества. Важно, что партнерство между Россией и Индией постепенно выходит за рамки традиционной торговли – энергоресурсами из России и фармой с продовольствием из Индии. Теперь мы говорим с индийскими коллегами о движении капиталов. Россия и Индия начинают прорабатывать связку своих финансовых систем. Какие препятствия нужно устранить на этом пути и кто станет основным бенефициаром успешной интеграции рынков капитала России и Индии?
В течение последних двух лет среди развивающихся рынков Индия становится все более заметной точкой притяжения внимания российского бизнеса и инвесторов. Фокус нашей деловой активности развернулся на восток, и здесь Индия выделяется масштабом внутреннего спроса, быстрым развитием цифровой среды и стремительно растущей глубиной финансового рынка.