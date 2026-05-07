Настройте кибербдительность

В эпоху, когда транзакции совершаются в один клик, а оплата товаров и услуг проходит через приложения в телефоне, финансовая безопасность становится главным условием здоровой сделки, а ее отсутствие – основной проблемой. Однако вопрос финансовой безопасности часто ошибочно сводят к борьбе с банковским мошенничеством, в то время как он значительно шире. Финансовая безопасность включает в себя безопасность персональных данных, стабильность платежных систем, условия устойчивости критической инфраструктуры, а также сценарии индивидуального и коллективного поведения в отношении денег. В экономике, которая становится все более цифровой, доверие к финансовым механизмам перестало быть данностью: оно выстраивается день за днем и может рухнуть за считанные секунды.