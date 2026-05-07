Дефицитная дюжина

Дефицитная дюжинаЧто происходит с ценами на сырье
На фоне срыва переговоров в Исламабаде, скачка нефти Brent до $105 за баррель и очевидного перехода конфликта в Заливе в хроническую стадию большинство прогнозов концентрируются вокруг очевидного – цены на нефть. Дорожает нефть – взлетают цены на бензин и дизель, что отражается на потребителе в любом уголке мира. Однако есть менее заметные, но не менее важные группы сырьевых товаров, дефицит которых может привести к нехватке привычных предметов обихода и промышленных изделий. Эти сырьевые компоненты используются в многочисленных производствах от выращивания пшеницы до производства компьютеров.
Так, сжиженный углеводородный газ (по среднему индикатору Saudi Aramco CP для пропана и бутана) поднялся с $542,5 до $775 за тонну (+42,9%). СПГ по азиатскому JKM (японско-корейский маркер) вырос с $10,725 до $16,56 за 1 млн БТЕ, что соответствует росту примерно с $384 до $593 за 1000 куб. м (+54,4%). Важнейший компонент в производстве пластмасс – сера поднялась с $520 до $904 за тонну (+73,8%). И наконец, лигроин (нафта) поднялся с $587,3 до $935,5 за тонну (59,3%).