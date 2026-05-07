Дефицитная дюжина

На фоне срыва переговоров в Исламабаде, скачка нефти Brent до $105 за баррель и очевидного перехода конфликта в Заливе в хроническую стадию большинство прогнозов концентрируются вокруг очевидного – цены на нефть. Дорожает нефть – взлетают цены на бензин и дизель, что отражается на потребителе в любом уголке мира. Однако есть менее заметные, но не менее важные группы сырьевых товаров, дефицит которых может привести к нехватке привычных предметов обихода и промышленных изделий. Эти сырьевые компоненты используются в многочисленных производствах от выращивания пшеницы до производства компьютеров.