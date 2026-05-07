Наш ли слон

Понятно, почему именно Трамп из всех американских президентов в XXI в. произвел наибольшее впечатление на граждан России. Да, он типичный американец, заточенный на получение выгоды. При этом риторика его лишена ценностного гонора, который был присущ почти всем его предшественникам в последние 30 лет. У части общества появилась некая надежда, что этот-то точно попробует вести с Москвой диалог на равных. Но если давать объективную оценку, то противоположные признаки появились уже весной 2017 г. – через три месяца после начала первого срока Трампа, когда он ударил по Сирии.