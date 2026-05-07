Наш ли слон

Наш ли слонЧто думают россияне об американском президенте
Недавно ФОМ сообщил, как в России относятся к Дональду Трампу: 77% россиян считают его хитрым и лукавым, 4% полагают, что он искренен. 57% опрошенных уверены, что Трамп чаще принимает решения под влиянием эмоций, 16% считают, что он взвешивает все доводы. 53% респондентов оценивают его как умного человека, 22% считают его скорее глупым. При этом 9% относятся к Трампу скорее положительно, а 55% скорее отрицательно.
С одной стороны, эти результаты можно назвать адекватными. Очарование златовласым американцем чуть подвыветрилось, а значит, нет завышенных ожиданий: когда они не оправдываются, обязательно наступает разочарование. С другой стороны, есть обоснованное ощущение, что стоит Трампу сказать несколько добрых слов, в очередной раз пообещать России «мегасделку», и отношение к нему улучшится. На фоне колебаний общественных настроений политологи будут то воспевать, то чихвостить американского лидера, которого все равно не интересует не то что мнение российских комментаторов, а в целом мнение всего населения земного шара.
Понятно, почему именно Трамп из всех американских президентов в XXI в. произвел наибольшее впечатление на граждан России. Да, он типичный американец, заточенный на получение выгоды. При этом риторика его лишена ценностного гонора, который был присущ почти всем его предшественникам в последние 30 лет. У части общества появилась некая надежда, что этот-то точно попробует вести с Москвой диалог на равных. Но если давать объективную оценку, то противоположные признаки появились уже весной 2017 г. – через три месяца после начала первого срока Трампа, когда он ударил по Сирии.
Движение общественных настроений по бесконечной синусоиде «наш слон или не наш слон» продолжается по сей день, хоть и с разной динамикой. Это показывают не опросы (про отношение к Трампу опросы в России проводят не так часто), а тональность обсуждения США и их политики на обывательском и экспертном уровнях.
Во избежание излишних надежд и одновременно для сохранения возможности конструктивного диалога нужно помнить единственный правильный ответ на вопрос «кто нам Трамп»: никто. Просто человек, с которым можно говорить. Договоримся или нет, не зависит исключительно от его позиций и мнений. Поэтому не стоит искать разгадки и сигналы в каждом его слове. И тем более гадать, наш ли это слон.