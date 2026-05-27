Пробуждение силы

С начала 2026 г. инвестиции физических лиц в фондовый рынок превысили 1 трлн руб. Из этой суммы порядка 33%, или 350 млрд руб., приходится на государственные облигации (ОФЗ). В апреле 2026 г. частные инвесторы поставили рекорд по нетто-покупкам облигаций на общую сумму 265,5 млрд руб., что на 57,3% больше, чем в апреле 2025 г. Если брать объемы с учетом 2025 г., то вложения розничных инвесторов в активы долгового рынка за это время составят 3,5 трлн руб. Таким образом, за четыре с небольшим месяца 2026 г. розничные инвесторы обеспечили 18% суммарных инвестиций в рынок ОФЗ. Для сравнения: банки за тот же период инвестировали 17%, а доля НПФ составила всего 10%. Получается, что по объему нетто-вложений частные инвесторы занимают уверенное место в тройке крупнейших категорий покупателей облигаций.