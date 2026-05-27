Пробуждение силы

Пробуждение силыКак розничные инвесторы меняют рынок облигаций
Российский рынок облигаций переживает фундаментальную трансформацию, движущей силой которой стали частные инвесторы. Если еще несколько лет назад долговой рынок воспринимался скорее как площадка для институциональных инвесторов, а его главными участниками были банки и негосударственные пенсионные фонды (НПФ), то сегодня картина кардинально изменилась. Розничные инвесторы не просто заняли свою нишу – они стали третьей по значимости категорией участников рынка, продолжая при этом наращивать темпы инвестиций.
С начала 2026 г. инвестиции физических лиц в фондовый рынок превысили 1 трлн руб. Из этой суммы порядка 33%, или 350 млрд руб., приходится на государственные облигации (ОФЗ). В апреле 2026 г. частные инвесторы поставили рекорд по нетто-покупкам облигаций на общую сумму 265,5 млрд руб., что на 57,3% больше, чем в апреле 2025 г. Если брать объемы с учетом 2025 г., то вложения розничных инвесторов в активы долгового рынка за это время составят 3,5 трлн руб. Таким образом, за четыре с небольшим месяца 2026 г. розничные инвесторы обеспечили 18% суммарных инвестиций в рынок ОФЗ. Для сравнения: банки за тот же период инвестировали 17%, а доля НПФ составила всего 10%. Получается, что по объему нетто-вложений частные инвесторы занимают уверенное место в тройке крупнейших категорий покупателей облигаций.