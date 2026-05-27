Главная / Мнения /

Бизнесу вызывают «скорую»

В России решили перезагрузить институт уполномоченного для предпринимателей
Максим Иванов , заместитель главного редактора «Ведомостей»

Дорога ложка к обеду, а появление ответственного за проблемы предпринимателей – к Петербургскому международному экономическому форуму. Вот и институт бизнес-омбудсмена создали летом 2012 г., а с трибуны ПМЭФа его появление анонсировал президент Владимир Путин.

На пленарке он объяснял, что уполномоченный будет защищать как предпринимателей-россиян, так и иностранцев. Описал вызовы, задачи и полномочия омбудсмена.

Ожидания, конечно, не были чрезмерно завышенными. Еще в 2008 г. Дмитрий Медведев (тогда президент) посылал «сигнал» больше «не кошмарить бизнес» и снять для него барьеры. Через год отмечал: «ситуация изменилась очень мало». Повторял Медведев это и много лет спустя.

И в 2012 г. пророчески говорили: новый институт вряд ли сильно изменит деловой климат. Омбудсмен – «это «скорая помощь» конкретным людям в конкретных неправовых ситуациях», замечала глава организации «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева (цитата по «Бизнес-ФМ»).

При появлении омбудсмена был интересен и политический контекст. В марте 2012 г. на президентских выборах 3-е место занял бизнесмен Михаил Прохоров. Нельзя сказать, что он успел проявить себя в качестве особо яркого политика, ну разве что вот городской электорат привлек.

Назначение начальником «скорой» Бориса Титова, председателя «Деловой России» (организация по продвижению интересов среднего бизнеса), выглядело логичным. За 10 лет вокруг него появилась инфраструктура, в том числе политическая и общественная. Он занялся партстроительством и даже сходил на выборы в 2018 г. О том, что Титов перестал быть бизнес-омбудсменом, стало официально известно лишь через два года после этого.

С 2022 г. главным публичным переговорщиком от бизнеса с властью стал уже Александр Шохин. Именно он первым произнес 24 февраля слова о проблемах «российских деловых кругов» по поводу введения санкций из-за начала спецоперации.

Многолетняя работа Шохина получила оценку. А он – дополнительные рычаги для работы с сообществом: статус омбудсмена. И, как следствие, возможность серьезно масштабировать этот институт, официально замкнув взаимодействие с бизнесом на себя.

Эти преобразования вновь происходят вовремя. Перед ПМЭФом, в непростой год, когда у бизнеса накопилось большое количество вопросов, о которых нужно говорить. И теперь понятно с кем. Самая главная интрига – к какому бизнесу прислушается председатель РСПП.

