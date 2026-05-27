Поспорю с Дугиным

Поспорю с ДугинымКто решит, заслуживает ли пользователь доступа в интернет
Высказывание философа Александра Дугина о том, что интернет следует «выдавать порционно и за хорошее поведение», на первый взгляд звучит как очередная попытка ограничить то, что может быть кому-то не до конца понятно. Но не в этот раз. Интернет давно стал таким же базовым элементом повседневности, как электричество или транспорт. И сама идея о том, что доступ к нему нужно заслужить, кажется провокационной и даже абсурдной.
«Интернет надо заслужить», – сказал Дугин в интервью Ксении Собчак. Как это – заслужить? И дальше что? Выдача поисковых запросов по прописке? Но проблема в том, что спустя несколько часов я поймала себя на неприятном сомнении: а может, Александр Гельевич прав и я действительно пользуюсь интернетом неправильно?
Этот тезис о том, что до интернета нужно дорасти, вызывает во мне внутренний конфликт. Потому что в нем как будто неожиданно обнаруживается рациональное зерно не в плане ограничений, а в плане сомнения в собственных навыках.
Наверное, доступ к информации делает человека умнее. Но на практике часто можно заметить, что доступ к информации вовсе не означает способности ее переварить. Иногда бывает трудно отличать знание от шума и факты от мнений.
С другой стороны, вряд ли Дугин сказал об этом цифровой гигиены ради. Его слова были про контроль. При этом если отбросить задевающую формулировку, то сейчас, в 2026 г., уже можно признаться, что мы действительно оказались в ситуации, когда технологии развиваются быстрее человеческой зрелости.
Ситуация, в которой кто-то присваивает право решать, «дорос» ли человек до информации, всегда будет несправедливой. И она вызывает много сомнений в тех, кто собирается определять степень твоей зрелости. К тому же интернет сегодня принято обвинять во всем, хотя глобальная сеть здесь скорее зеркало, чем источник проблемы. Ведь люди не стали глупее из-за интернета. Просто в интернете глупость быстрее замечаешь, а раньше человек мог годами оставаться носителем самых абсурдных представлений в пределах собственной кухни.
Главным раздражителем в мысли, высказанной Дугиным, оказывается свобода. Опыт человечества показывает, что любая система, которая начинает делить людей на достойных и недостойных информации, быстро перестает быть системой воспитания (нужно ли оно – тоже вопрос) и становится системой подчинения.
Наверное, интернет действительно нужно заслужить, но не перед государством и не перед мыслителями. А скорее перед собственной психикой. Потому что это слишком мощная среда для человека, которому зачастую сложно управлять своим вниманием и зависимостью от чужого одобрения.