«Последнее дело майора Чистова»: первый детектив писателя Водолазкина

Детективы глупо пересказывать – все равно что печатать уже разгаданный кроссворд. Детектив от автора «Лавра», только что вышедший в «Редакции Елены Шубиной», получился, мягко говоря, не вполне обычным, но исключением из правила не стал. Без опасений можно раскрыть лишь завязку, и то в общих чертах. В современном Питере на улице Бармалеевой найден труп нейрофизиолога Георгия Литвина, занимавшегося проблемой искусственного интеллекта. Собственно, результат его исследований обитает в той же квартире. К сожалению, робот с ИИ (для домашних – просто Иван Иваныч) был на зарядке, ничего не видел, ничего не слышал и следствию помочь не может.