Покупать по частям

Классическая модель private equity представляет собой инвестиционный цикл с целью последующего выхода из актива через продажу или проведение IPO. В промышленном сегменте этот механизм не столь эффективен. Выход на биржу для большинства небольших IT-компаний остается вероятностным событием, а крупные инвесторы сместили фокус с капитализации на дивидендный поток. Актив оценивается не по тому, сколько он будет стоить при перепродаже, а по тому, сколько денег он способен приносить здесь и сейчас. Кроме того, за последние два года сроки окупаемости сократились с 5–7 до 3–4 лет и стали одним из главных фильтров при принятии инвестиционных решений.