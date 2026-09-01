Иллюзия «готового сотрудника»Бизнесу больше не нужны узкие специалисты
Вечный спор работодателей и академической среды – давать ли вузам фундаментальное образование или готовых специалистов – сегодня теряет смысл. Рынок труда изменился настолько, что образование, жестко ориентированное на требования первой работы, устаревает еще до выпуска студента из вуза. Безусловно, выпускник должен уметь быстро входить в профессию, но образование не может сводиться к удовлетворению сиюминутных кадровых запросов.
Профессиональная жизнь стала гораздо длиннее: выход на пенсию по возрасту – скорее исключение, а трудовой стаж продолжительностью 50–60 лет уже является нормой. За это время неоднократно меняются технологии, инструменты и требования к специалистам; исчезают и появляются заново целые профессии. Поэтому профпригодность сегодня нельзя измерять готовностью занять конкретную вакансию «здесь и сейчас». В более широком смысле – это способность всегда оставаться востребованным в динамично меняющемся мире.