Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RASP125,4+3,34%CNY Бирж.12,76-1,09%IMOEX2 178,87+3,02%RTSI794,63+2,1%RGBI113,89+0,41%RGBITR773,09+0,5%
Главная / Мнения /

Иллюзия «готового сотрудника»

Бизнесу больше не нужны узкие специалисты
Алексей Комиссаров , ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ

Вечный спор работодателей и академической среды – давать ли вузам фундаментальное образование или готовых специалистов – сегодня теряет смысл. Рынок труда изменился настолько, что образование, жестко ориентированное на требования первой работы, устаревает еще до выпуска студента из вуза. Безусловно, выпускник должен уметь быстро входить в профессию, но образование не может сводиться к удовлетворению сиюминутных кадровых запросов.

Профессиональная жизнь стала гораздо длиннее: выход на пенсию по возрасту – скорее исключение, а трудовой стаж продолжительностью 50–60 лет уже является нормой. За это время неоднократно меняются технологии, инструменты и требования к специалистам; исчезают и появляются заново целые профессии. Поэтому профпригодность сегодня нельзя измерять готовностью занять конкретную вакансию «здесь и сейчас». В более широком смысле – это способность всегда оставаться востребованным в динамично меняющемся мире.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте