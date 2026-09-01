Иллюзия «готового сотрудника»

Профессиональная жизнь стала гораздо длиннее: выход на пенсию по возрасту – скорее исключение, а трудовой стаж продолжительностью 50–60 лет уже является нормой. За это время неоднократно меняются технологии, инструменты и требования к специалистам; исчезают и появляются заново целые профессии. Поэтому профпригодность сегодня нельзя измерять готовностью занять конкретную вакансию «здесь и сейчас». В более широком смысле – это способность всегда оставаться востребованным в динамично меняющемся мире.